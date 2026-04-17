Відео

Головна Мода 80-ті повертаються: вітрівка, яка знову в центрі уваги

80-ті повертаються: вітрівка, яка знову в центрі уваги

Дата публікації: 17 квітня 2026 11:14
Вітрівка, яку носять цього сезону: 80-ті знову в моді
Дівчина в яскравій куртці. Фото: freepik

Після холодного сезону гардероб потребує перезавантаження. Темні речі ще залишаються актуальними, але не є єдиним варіантом. І саме тоді найчастіше виникає інтерес до яскравого верхнього одягу.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Який верхній одяг носити у 2026 

Довгий час верхній одяг залишався максимально стриманим. Чорний, сірий, іноді темно-синій — це було універсально і "безпечно". Але зараз ця звичка поступово зникає. У колекціях все частіше з’являються куртки й вітрівки, які не намагаються злитися з фоном.

У Saint Laurent зробили ставку на легкі нейлонові моделі у виразних відтінках. Вони прості за формою, але колір одразу змінює сприйняття. Такі речі вже з’являлися в публічних виходах Charli XCX і Гейлі Бібер, і це добре показує напрям — верхній одяг перестає бути суто утилітарним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Dries Van Noten підхід інший, більш прихований. Зовні куртки можуть мати спокійний вигляд, але варто їм розкритися і з’являються несподівані підкладки, смуги, легкі кольорові акценти. Це той випадок, коли деталі працюють дуже точно.

Яскраві куртки набирають популярність
Dries Van Noten весна-літо 2026. Фото з Vogue

Є й більш прямі кольорові рішення. Lacoste пропонують насичені відтінки, зокрема яскравий помаранчевий, який складно не помітити. Kent & Curwen роблять ставку на об’ємні силуети в глибокому синьому, а у Loewe з’являються легкі нейлонові моделі в яскравому блакитному, який нагадує шматок неба в русі.

Раніше ми писали про те, що варто розглядати як альтернативу жакету цього сезону. Цей тренд можна по-різному стилізувати в образі.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому варто звернути увагу на вкорочений тренч. Такий верхній одяг кращий вибір на весну.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
