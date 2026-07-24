5 вещей, которых не будет в гардеробе женщины с хорошим вкусом

Стильные и уверенные в себе женщины. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Мода меняется каждый сезон, но хороший вкус не зависит от трендов. Именно поэтому есть вещи, которые многие женщины постепенно убирают из своего гардероба. Не потому, что они запрещены, а потому, что они редко делают образ по-настоящему удачным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Футболки и свитшоты с кричащими надписями

Одежда с кричащими надписями — один из таких примеров. Футболки или свитшоты с фразами о "королеве", "идеальной жизни" или "успешной девушке" уже не выглядят оригинально. Когда вещь пытается говорить вместо человека, она почти всегда проигрывает. В 2026 году в тренде — простой верх без лишнего текста, который легко сочетается с любым низом.

Вещи с избытком декора

Не менее противоречиво выглядят вещи, на которых собрано все сразу: пайетки, камушки, крупные нашивки, блестящий декор. Если деталей слишком много, они отвлекают внимание и делают комплект перегруженным. Лаконичный крой и хорошая ткань производят гораздо лучшее впечатление.

Одежда из дешевой синтетики

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — качество материала. Одежда из дешевой синтетики быстро теряет форму, покрывается катышками и выглядит неопрятно уже после нескольких стирок. Из-за этого даже хорошо подобранный комплект кажется более дешевым. Если есть возможность, лучше выбирать хлопок, лен, вискозу или ткани смешанного состава, которые дольше сохраняют опрятный вид.

Вещи с крупными логотипами

Отдельно стоит упомянуть одежду с крупными логотипами. Когда название бренда занимает едва ли не половину футболки или худи, это больше привлекает внимание к этикетке, чем к самому образу. Более актуальными будут вещи без заметных надписей, которые не теряют актуальности через сезон.

Слишком откровенная или подростковая одежда

Не всегда удачным решением становится и стремление выглядеть значительно моложе с помощью гардероба. Слишком короткие юбки, открытые топы или одежда с детскими принтами редко добавляют стиля. Чаще они нарушают баланс образа. Зато современный крой, хорошо подобранная длина и качественный пошив будут более уместны.

Итак, чтобы выглядеть стильно, иногда достаточно нескольких простых вещей, которые хорошо сидят, сочетаются между собой и подходят именно вам. Именно такие образы запоминаются гораздо больше, чем самые яркие модные эксперименты.

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