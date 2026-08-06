5 вещей, которые Андре Тан советует убрать из гардероба женщинам с формами

Девушки с пышными формами. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Пышные формы уже давно перестали быть поводом отказываться от стильного гардероба. В то же время некоторые вещи действительно могут искажать пропорции, даже если сами по себе они модные. Дизайнер Андре Тан однажды рассказал, какие ошибки чаще всего допускают женщины plus-size и что стоит изменить.

Новини.LIVE расскажет о его рекомендациях подробнее.

Стоит избегать темных цветов

Многие женщины автоматически выбирают черный, серый или бежевый, надеясь, что эти цвета сделают фигуру визуально меньше. Но одежда не работает по такому простому принципу. Андре Тан советует не отказываться от цвета только из-за страха привлечь внимание. Изумрудный, насыщенный розовый, глубокий красный или фиолетовый тоже могут быть уместны, если оттенок подходит к внешности.

Бесформенные балахоны

Распространено мнение, что свободная одежда скрывает лишние килограммы. На самом деле нередко бывает наоборот. Когда вещь совсем не повторяет контуры тела, силуэт теряет форму и кажется более массивным.

Если у фигуры есть выраженная талия, стоит обратить внимание на платья или жакеты, которые ее подчеркивают. Для более округлого силуэта лучше подходит полуприталенный крой — он не обтягивает, но и не превращает образ в сплошной мешок. А обладательницам фигуры типа "треугольник" дизайнер советует добавлять объем в зоне плеч с помощью воланов, драпировки или других деталей.

Осторожнее с крупными принтами

Крупная клетка или широкие горизонтальные полосы способны визуально сделать силуэт шире. Это не значит, что от принтов нужно полностью отказаться. Просто более мелкий рисунок или тонкие вертикальные линии обычно смотрятся гораздо удачнее.

Вместо узких шорт — более свободные модели

Обтягивающие шорты не всегда удачно сидят на пышных бедрах. Андре Тан советует присмотреться к кюлотам или моделям с более широкими брючинами. Они создают более сбалансированные пропорции и оставляют достаточно места для комфорта, что особенно важно летом.

Не стоит увлекаться миниатюрными сумками

Еще одна деталь, которую часто недооценивают, — размер аксессуаров. Совершенно маленькая сумочка рядом с крупным силуэтом может только усилить контраст. Гораздо органичнее будут модели среднего размера, которые поддерживают пропорции образа, а не противоречат им.

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