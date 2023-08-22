В Киеве работник ТЦК угрожал пистолетом призывнику. Скриншот с видео

В столице прямо посреди улицы работник ТЦК достал пистолет и начал угрожать призывнику. Между мужчинами началась словесная перепалка.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Что известно

По данным очевидцев, событие произошло около Соломенского рынка столицы.

По состоянию на данный момент официальной реакции нет.

Что нужно немедленно проверить при вручении повестки

Недавно мы писали объяснение адвокату, что именно необходимо проверять при вручении повестки.

По словам специалиста, нужно внимательно следить за тем, правильно ли указана личная информация о военнообязанном.

Согласно законодательству, если повестка с вызовом в ТЦК заполнена правильно и отвечает всем нормам, военнообязанный не может от нее отказаться, ведь за это предусматривается ответственность.

Добавим, согласно украинскому законодательству вручать повестку военнообязанным можно в любом месте — на работе, дома, на улице или прямо в здании в ТЦК. Вместе с тем военные признают, что это явление нельзя назвать нормальным, ведь вручение повестки приводит к конфликту.

Также в Украине планируют внести изменения в правила вручения повесток военнообязанным мужчинам, расширив перечень лиц, уполномоченных это делать.