У Києві працівник ТЦК погрожував пістолетом призовнику. Скриншот з відео

У столиці просто посеред вулиці працівник ТЦК дістав пістолет і почав погрожувати призовнику. Між чоловіками почалася словесна перепалка.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Що відомо

За даними очевидців, подія трапилася біля Соломʼянського ринку столиці.

Станом на зараз офіційної реакції немає.

Що потрібно негайно перевірити під час вручення повістки

Нещодавно ми писали пояснення адвоката, що саме необхідно перевіряти під час вручення повістки.

За словами фахівчині, потрібно уважно стежити за тим, чи правильно зазначена особиста інформація про військовозобов'язаного.

Згідно з законодавством, якщо повістка з викликом до ТЦК заповнена правильно та відповідає всім нормам, то військовозобов'язаний не може від неї відмовитися, адже за це передбачається відповідальність.

Додамо, згідно з українським законодавством вручати повістку військовозобов'язаним можна у будь-якому місці — на роботі, вдома, на вулиці або ж прямісінько у будівлі у ТЦК. Разом з тим, військові визнають, що це явище не можна назвати нормальним, адже вручення повістки приводить до конфлікту.

Також в Україні планують внести зміни до правил вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам, розширивши перелік осіб, уповноважених це робити.