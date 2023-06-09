Пока мама не видит: восккомат в Ровно вручил повестку маленькому ребенку

Повестки от ТЦК и СП. Фото: google.com

Представители ровенского территориального центра комплектования вручили повестку маленькому ребенку, воспользовавшись тем, что мамы не было рядом. Инцидент произошел 7 июня, сообщают "Ривненские новости".

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Как рассказала в местном вайбер-сообществе жительница Ровно Елена Супрунюк, сотрудники ТЦК вручили повестку ее ребенку, пока ее не было рядом. Причем отец ребенка, которому была адресована повестка, уже больше года несет службу в ВСУ.

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"Хочу обратиться к представителям военкомата. По какому вы закону работаете? Где такое указано, что можно оставлять повестку 8-летнему ребенку? Муж служит в ВСУ с 1.03.2022 года, а представители военкомата вручили повестку 8-летнему ребенку, пока мама выбежала занести вещи в благотворительный фонд. Повестку прилагаю, справку из в/ч тоже. Прошу разместить, это уже переходит все нормы", — написала женщина.

Повестка, которую вручили 8-летнему ребенку. Фото: Елена Супрунюк

Напомним, в последнее время увеличилось количество случаев, когда сотрудники ТЦК прибегают к уловкам с повестками, нарушая закон. Ранее Новини.LIVE сообщали, каким должен быть порядок вручения повесток согласно действующему законодательству.

Также юрист разъяснил, в каких случаях гражданин имеет право отказаться от получения повестки на абсолютно законных основаниях.