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Співробітники ТЦК у Рівному вручили повістку 8-річній дитині

9 червня 2023 17:14
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Поки мама не бачить: віськккомат у Рівному вручив повістку маленькій дитині
Повістки від ТЦК та СП. Фото: google.com
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Представники рівненського територіального центру комплектування вручили повістку маленькій дитині, скориставшись тим, що мами не було поруч. Інцидент стався 7 червня, повідомляють "Рівненські новини".

Подробиці

Як розповіла у місцевій вайбер-спільноті рівнянка Олена Супрунюк, співробітники ТЦК вручили повістку її дитині, поки її не було поруч. Причому батько дитини, якому була адресована повістка, вже понад рік як несе службу у ЗСУ.

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"Хочу звернутися до представників військкомату. За яким ви законом працюєте? Де таке зазначено, що можна залишати повістку 8-річній дитині? Чоловік служить у ЗСУ з 1.03.2022 року, а представники військкомату вручили повістку 8-річній дитині, поки мама вибігла занести до речі до благодійного фонду. Повістку додаю, довідку з в/ч також. Прошу розмістити, це вже переходить всі норми", — написала жінка.

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Повістка, яку вручили 8-річній дитині. Фото: Олена Супрунюк

Нагадаємо, останнім часом збільшилася кількість випадків, коли співробітники ТЦК вдаються до хитрощів з повістками, порушуючи закон. Раніше Новини.LIVE повідомляли, яким має бути порядок вручення повісток згідно з чинним законодавством.

Також юрист роз’яснив, у яких випадках громадянин має право відмовитися від отримання повістки на абсолютно законних підставах.

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