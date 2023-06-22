Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Что нужно для отсрочки от мобилизации: объяснение адвоката arrow

Что нужно для отсрочки от мобилизации: объяснение адвоката

22 июня 2023 10:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Что нужно для отсрочки от мобилизации: объяснение адвоката
Мобилизация в Украине. Фото: "Херсон Online"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Лица с третьей группой инвалидности могут получить отсрочку от призыва. Но для этого необходимо пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщил адвокат Богдан Середа на юридическом портале B2Bconsult.

Читайте также:

Отсрочка для лиц с инвалидностью

В Украине согласно действующему законодательству могут получить отсрочку от мобилизации лица с третьей группой инвалидности.

Для этого им необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и уведомить руководство центра об этом основании для получения отсрочки.

После этого человек с инвалидностью будет отправлен из ТЦК на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Это является обязательным условием предоставления отсрочки от призыва", — подчеркнул юрист.

Когда нужно проходить ВВК

Богдан Середа добавил, что военно-врачебную комиссию нужно проходить каждые пять лет.

Впрочем, пояснил адвокат, даже при условии прохождения ВВК за несколько месяцев до объявления мобилизации человека с инвалидностью все равно отправят на военно-врачебную комиссию.

Иначе территориальный центр не будет иметь оснований для того, чтобы предоставить человеку с инвалидностью ІІІ группы отсрочку от мобилизации.

Напомним, ранее юрист разъяснил, могут ли вручить повестки находящимся за рубежом украинцам.

Также стало известно, кого не могут привлечь на службу в армию даже по собственному желанию.

Кроме того, ранее Новини.LIVE сообщали, могут ли вручить повестку в качестве наказания за нарушение комендантского часа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас