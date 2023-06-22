Что нужно для отсрочки от мобилизации: объяснение адвоката

Мобилизация в Украине. Фото: "Херсон Online"

Лица с третьей группой инвалидности могут получить отсрочку от призыва. Но для этого необходимо пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщил адвокат Богдан Середа на юридическом портале B2Bconsult.

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Отсрочка для лиц с инвалидностью

В Украине согласно действующему законодательству могут получить отсрочку от мобилизации лица с третьей группой инвалидности.

Для этого им необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и уведомить руководство центра об этом основании для получения отсрочки.

После этого человек с инвалидностью будет отправлен из ТЦК на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Это является обязательным условием предоставления отсрочки от призыва", — подчеркнул юрист.

Когда нужно проходить ВВК

Богдан Середа добавил, что военно-врачебную комиссию нужно проходить каждые пять лет.

Впрочем, пояснил адвокат, даже при условии прохождения ВВК за несколько месяцев до объявления мобилизации человека с инвалидностью все равно отправят на военно-врачебную комиссию.

Иначе территориальный центр не будет иметь оснований для того, чтобы предоставить человеку с инвалидностью ІІІ группы отсрочку от мобилизации.

Напомним, ранее юрист разъяснил, могут ли вручить повестки находящимся за рубежом украинцам.

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