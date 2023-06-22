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Що потрібно для відстрочки від мобілізації: пояснення адвоката

22 червня 2023 10:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що потрібно для відстрочки від мобілізації: пояснення адвоката
Мобілізація в Україні. Фото: "Херсон Online"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Особи з третьою групою інвалідності можуть отримати відстрочку від призову. Але для цього необхідно пройти військово-лікарську комісію.

Про це повідомив адвокат Богдан Середа на юридичному порталі B2Bconsult

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Відстрочка для осіб з інвалідністю

В Україні, згідно із чинним законодавством, можуть отримати відстрочку від мобілізації особи з третьою групою інвалідності.

Для цього їм необхідно звернутися до  територіального центру комплектування (ТЦК) та повідомити керівництво центру про цю підставу для отримання відстрочки.

Після цього людина з інвалідністю буде відправлена з ТЦК на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Це є обов'язковою умовою надання відстрочки від призову", — наголосив юрист.

Коли треба проходити ВЛК

Богдан Середа додав, що військово-лікарську комісію треба проходити що п’ять років. 

Втім, пояснив адвокат, навіть за умови проходження ВЛК за кілька місяців до оголошення мобілізації, людину з інвалідністю все одно відправлять на військово-лікарську комісію.

Інакше територіальний центр не матиме підстав для того, аби надати людині з інвалідністю ІІІ групи відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, раніше юрист роз’яснив, чи можуть вручити повістки українцям, що перебувають за кордоном.

Також стало відомо, кого не можуть призвати на службу в армію навіть за власним бажанням. 

Крім того, раніше Новини.LIVE повідомляли, чи можуть вручити повістку як покарання за порушення комендантської години. 

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