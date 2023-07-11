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Что будет за игнорирование повестки, полученной через СМС: адвокат предупредил

11 июля 2023 17:39
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Повестка через СМС — что ждет украинцев, которые проигнорируют
Военнообязанным посылают повестки через СМС. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Более 500 дней в Украине идет общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины получают повестки, обязывающие явиться в ТЦК. Этот документ могут вручить в любом месте: на блокпосте или улице, в кафе или на пляже. Однако многих украинцев интересует, имеет ли юридическую силу повестка, которую отправили через СМС и что будет, если ее проигнорировать.

На эти вопросы ответил правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко в интервью изданию "Телеграф".

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Что ждет мужчин, проигнорировавших повестку, полученную через СМС

По словам правоведа, украинцам не может угрожать административная или уголовная ответственность за игнорирование повестки, пришедшей через СМС-сообщения. Ведь в таком виде повестка — это просто информация, которая не влечет никаких юридических последствий.

"Потому что лицо всегда может сказать, что оно это СМС-сообщение не получало. Эта информация предназначена для лица, чтобы выяснить, где она и может ли появиться, чтобы получить повестку в надлежащий способ. Потому что повестка всегда вручается в письменном виде, и мы четко знаем, как она законным способом должна выдаваться гражданину…" — объяснил Павличенко.

 

Что ждет мужчин, проигнорировавших повестку, посланную через СМС
Повестка пришла через SMS-сообщение. Фото: РБК-Украина

Повестки через СМС — законны ли такие действия сотрудников ТЦК

По мнению Павличенко, для страны, которая находится в состоянии войны, в Украине чрезвычайно либеральный режим всех военнообязанных. СМС-уведомление о том, что мужчине необходимо явиться в ТЦК для уточнения данных, юрист не считает противозаконным.

"Тот способ [мобилизации], который Украина демонстрирует, чрезвычайно либерален. Следовательно говорить, что это какое-то нарушение или злоупотребление правами, по-моему, не кажется", — считает правозащитник.

Почему ТЦК предпринимают такие действия и что следует знать военнообязанным

Он отметил, что из-за военных действий и эвакуации из многих населенных пунктов многие не проживают в местах, где они зарегистрированы. При этом не все внутриперемещенные лица встали на военный учет.

"Поэтому здесь и возникает вопрос, каким образом информировать личность о том, что оно должно быть хотя бы зарегистрировано по конкретному месту жительства и для возможной мобилизации через райвоенкомат. Это абсолютно логично. По моей оценке, эти правила сейчас отрабатывают в Украине, и они, повторяю, чрезвычайно либеральны, они не репрессивны", — подчеркнул Павличенко.

Правовед добавил, что армия — это не только "штурмовики", но и огромное количество различных профессий, таких как водители, повара, санитары и т.д.

"Это охватывает и техническое обеспечение, ремонт техники, изготовление различного оборудования для ведения боевых действий и т.д. Есть ряд профессий, непосредственно не связанных именно с ведением боевых действий. В этом ключе есть очень много разных категорий профессий, которые имели бы быть учтены и подпадающие под мобилизацию", — подытожил Павличенко.

 

Ранее мы сообщали о том, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

Напомним, мы писали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.

Также мы рассказывали о том, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

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