Будут ли вручать повестки украинцам на пляже этим летом — разъяснение

Вручение повестки военнообязанном на пляже. Фото: usionline.com

В Украине уже 16 месяцев идет полномасштабная война. Поэтому военнообязанные мужчины продолжают получать повестки. По закону этот документ может быть вручен не только по адресу проживания, но и в любом общественном месте, в том числе и в местах отдыха.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии изданию "Суспільному" отметила, что повестку мужчине могут вручить даже на пляже, ведь это также общественное место.

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Вручение повесток в местах отдыха

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что закон допускает вручение повесток в любых местах. Так что нет ничего удивительного в том, что мужчина призывного возраста может получить этот документ даже во время посещения мест отдыха, например пляжей.

"То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляжах. — Ред.) также", — пояснила Гуменюк.

Вручение повестки военнообязанном на пляже. Фото: usionline.com

Вручение повестки как способ наказания

Гуменюк подчеркнула, что выдача повесток на пляжах не является наказанием.

Уведомление происходит в тех местах, где находятся военнообязанные граждане Украины.

Ранее мы рассказывали о том, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы сообщали, что адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не стоит бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.