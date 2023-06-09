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Прийшли позасмагати — отримали повістку: чи "ловитимуть" призовників на пляжах

9 червня 2023 17:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Чи будуть вручати повістки українцям на пляжі цього літа — роз'яснення
Вручення повістки військовозобов'язаному на пляжі. Фото: usionline.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні вже 16 місяць триває повномасштабна війна. Тож військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки. За законом цей документ можуть вручити не тільки за адресою проживання, а й у будь-якому місці громадському місці у тому числі й в місцях відпочинку. 

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталя Гуменюк в коментарі виданню "Суспільному" зазначила, що повістку чоловіку можуть вручити навіть на пляжі, адже це також громадське місце. 

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Вручення повісток у місцях відпочинку

Речниця ОК "Південь" підкреслила, що закон допускає вручення повісток у будь-яких місцях. Тож немає нічого дивного в тому, що чоловік призовного віку може отримати цей документ навіть під час відвідування місць відпочинку, наприклад, пляжів. 

"Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там (на пляжах. — Ред.) також", — пояснила Гуменюк.

 

Чи вручатимуть повістки у місцях відпочинку
Вручення повістки військовозобов'язаному на пляжі. Фото: usionline.com

Вручення повістки як спосіб покарання 

Гуменюк наголосила, що видача повісток на пляжах не є покаранням.

Оповіщення відбувається у тих місцях, де перебувають військовозобов'язані громадяни України.

 

Раніше ми розповідали про те, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати

Також ми повідомляли, що адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

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