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На Волыни судили мужчину, который не пришел в военкомат, потому что пас коров

11 сентября 2023 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Волыни судили мужчину, который не пришел в военкомат, потому что пас коров
Мужчина пасет коров. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Волыни судили мужчину, который получил повестку о призыве на военную службу, но в указанный день не явился на место сбора. Он заявил, что пас коров.

Об этом сообщают "Волынские новости".

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Дело рассматривалось в Ратновском районном суде. Сергей А. получил повестку лично в руки 15 июня. В указанный день мужчина не пришел в место сбора призывников.

На судебном заседании житель Волыни объяснил, что не мог прийти, потому что в тот день пас коров.

Суд исследовал материалы уголовного производства и признал мужчину виновным в предъявленном обвинении. Он назначил ему три года лишения свободы, однако, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Черновицкой области работник Хотинского городского совета признали виновным в том, что он уклонялся от мобилизации на службу в армию. Мужчина проведет в тюрьме три года.

Также мы писали, что Зиньковский районный суд Полтавской области оправдал уклониста, который получил несколько повесток. Суд признал его невиновным и необычно обосновал свое решение на 35 страницах.

Добавим, что повестки во время мобилизации не являются прямым билетом на передовую. Эту информацию подтвердил и глава Кременчугского районного ТЦК Роман Сушко, ведь, по его словам, часто работники центра комплектования хотят проверить информацию о военнообязанном, потому что мужчины не всегда обновляют свои данные.

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