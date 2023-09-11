На Волині судили чоловіка, який не прийшов у військкомат, бо пас корів
На Волині судили чоловіка, який отримав повістку про призов на військову службу, але у вказаний день не з’явився на місце збору. Він заявив, що пас корів.
Про це повідомляють "Волинські новини".
Ухилення від мобілізації
Справу розглядали у Ратнівському районному суді. Сергій А. отримав повістку особисто в руки 15 червня. У вказаний день чоловік не прийшов у місце збору призовників.
На судовому засіданні волинянин пояснив, що не міг прийти, бо того дня пас корів.
Суд дослідив матеріали кримінального провадження та визнав чоловіка винним у пред’явленому обвинуваченні. Він призначив йому три роки позбавлення волі, однак, враховуючи щире каяття обвинуваченого, звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.
Нагадаємо, у Чернівецькій області працівника Хотинської міської ради визнали винним в тому, що він ухилявся від мобілізації на службу до армії. Чоловік проведе у в'язниці три роки.
Також ми писали, що Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав ухилянта, який отримав кілька повісток. Суд визнав його невинним і незвично обґрунтував своє рішення на 35 сторінках.
Додамо, повістки під час мобілізації не є прямим квитком на передову. Цю інформацію підтвердив і очільник Кременчуцького районного ТЦК Роман Сушко, адже, за його словами, часто працівники центру комплектування хочуть перевірити інформацію про військовозобов'язаного, бо чоловіки не завжди оновлюють свої дані.