Незаконный выезд за границу — какие способы используют украинцы чаще всего

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

На польской, венгерской и румынской границах каждый день выстраиваются длинные очереди из украинских мужчин призывного возраста, пытающихся выехать за пределы Украины. Конечно, большая часть имеет все законные основания, к примеру, наличие троих детей, родственника с инвалидностью или снятие с военного учета. Но немало и тех, кто бежит за границу по липовым документам и справкам или выезжает из страны как волонтер и обратно уже не возвращается.

Общество может осуждать таких лиц сколь угодно, но проблемы это не решает. Наказать беглецов не так просто, ведь закона, который бы четко регулировал вопрос выезда за границу, до сих пор нет. Отсутствие четких норм в законодательстве способствует появлению сотни схем, как уехать за границу украинским военнообязанным мужчинам. Факты ICTV рассказали, какие из них распространены больше всего.

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1. Документы для выезда под ключ

Сейчас в интернете можно найти множество сайтов, на которых мужчинам предлагают липовые документы для выезда за границу на любой вкус. Уверяют, что за кругленькую сумму, а именно от 700 долларов, они получат справку под ключ.

Конечно, большинство подобных порталов создают аферисты, которые выманивают у доверчивых граждан деньги и исчезают. Однако нередко покупатель все же получает документ, по которому может покинуть страну.

Таким образом, на границе увеличилось количество, к примеру, спортсменов и артистов, которые едут в командировку. Пограничникам приходится прибегать к креативу, чтобы вычислить беглецов. Иногда шутят, что вынесут инструмент, чтобы проверить.

Но чтобы не устраивать на пункте пропуска концерты, пограничникам нужен доступ к реестрам.

Это нужно, чтобы на границе можно было идентифицировать человека как личность с инвалидностью, как многодетного отца, как лицо, самостоятельно воспитывающее ребенка, как непригодное по состоянию здоровья.

Пограничная служба уже второй год просит Минобороны дать доступ хотя бы к электронному реестру военнообязанных, но пока его не получила.

Украинская пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

2. Система "Шлях"

Эта система создавалась для того, чтобы водители призывного возраста, перевозящие гуманитарную помощь, помощь военным, медицинские грузы имели возможность официально пересекать границу. Также по системе "Шлях" выпускают и перевозчиков: грузовых и пассажирских. А с мая 2022 года в нее включили и волонтеров.

Но очень быстро "Шлях" превратился в легальную схему для того, чтобы уехать из Украины и не возвращаться назад.

У каждой компании грузовых и пассажирских перевозок есть свой электронный кабинет в системе, где можно самостоятельно вносить водителей. Сейчас их зарегистрировали более 150 тысяч. На границе для таких зеленый свет, так что таким способом побега пользуются чаще всего.

"У нас есть случаи, когда регистрируются и берут лицензию как транспортная компания, регистрирует водителей, уезжают за границу и не возвращаются", — рассказывает заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Много запросов подают и волонтерские организации. Их регистрируют областные военные администрации или Министерство развития территорий. Однако отфильтровать хотя бы липовые фонды — невозможно.

Интересно, что очень часто на границе бывают случаи, когда псевдоволонтеры даже не понимают, куда едут и не могут ответить пограничникам на самые банальные вопросы.

"Он не знает цели поездки, он может не иметь даже прав, но он указан как водитель", — говорит спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Ежедневно таких обнаруживают около двух десятков. Поэтому с июля 2023 года контроль усилили, пропускают тех водителей, которые ездят за помощью уже не впервые.

Украинская пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

Можно ли решить проблему в ближайшее время?

Как ранее заявили в Министерстве развития общин, с 1 декабря липовые волонтерские организации не смогут больше использовать систему "Шлях", поскольку возить помощь будут позволять только официальным фондам, которые будут в едином реестре. Также будут тщательнее проверять грузы.

Что касается других проблем, то пока у власти нет прописанных законодательных норм, которые могли бы контролировать и регулировать процесс выезда за границу военнообязанных лиц во время военного положения.

Ранее в ГПСУ рассказали, сколько мужчин пытались выехать из Украины во время войны.

Напомним, мы сообщали, кого из военнообязанных мужчин выпустят за границу в ноябре 2023 года.

Также мы писали, юрист объяснил, что нужно иметь врачам или медбратьям, чтобы законно выехать за границу.