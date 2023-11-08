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Що треба мати лікарю або медбрату, щоб законно виїхати за кордон — пояснення юриста

8 листопада 2023 10:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Виїзд медиків за кордон - юрист пояснив процедуру
Виїзд чоловіків за кордон. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Певній категорії чоловіків дозволено виїжджати за кордон згідно з постановою уряду. Серед причин — відрядження. Цим можуть скористатися лікарі та медичні брати.

В коментарі Новини.LIVE юристка, правозахисниця Надія Шуляк пояснила, як чоловікам цієї професії законно перетнути кордон. 

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Виїзд за кордон у відрядження 

Перетнути державний кордон під час дії воєнного стану та мобілізації може категорія осіб, що мають відстрочку від призову через їх бронювання за підприємствами, установами й організаціями.

Щоб виїхати з країни, вони мають надати:

  • документи, що підтверджують службове відрядження (наприклад, наказ або витяг з наказу про відрядження, в якому зазначені конкретні дані про працівника, мету відрядження, місце, куди направляється такий працівник та на який період);
  • витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного (згідно з вимогами пункту 11 Постанови № 76).

"Таким чином, у випадку бронювання лікаря або медбрата за відповідною установою останні мають право для виїзду за кордон завдяки службовим відрядженням. Інших підстав для перетину кордону лікарів та працівників медичних закладів (військовозобов’язаних чоловіків) законом не передбачено", — сказала юристка. 

Вона зазначила, що повернення в Україну має бути до закінчення строку дії відстрочки. У випадку пропущення такого строку можливе притягнення до адміністративної відповідальності за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, виїзд чоловіків за кордон в Україні здійснюється згідно з постановою уряду, в якій прописані умови для певних категорій чоловіків. 

Раніше ми писали, ким треба працювати, які документи мати і перед ким звітуватися, щоб перетнути кордон з людиною з інвалідністю. 

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