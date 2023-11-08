Выезд медиков за границу – юрист объяснил процедуру

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

Определенной категории мужчин разрешено уезжать за границу согласно постановлению правительства. Среди причин — командировка. Этим могут воспользоваться врачи и медбратья.

В комментарии Новини.LIVE юрист, правозащитница Надежда Шуляк объяснила, как мужчинам данной профессии законно пересечь границу.

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Пересечь государственную границу во время действия военного положения и мобилизации может категория лиц, имеющих отсрочку от призыва в связи с бронированием за предприятиями, учреждениями и организациями.

Чтобы уехать из страны, они должны предоставить:

документы, подтверждающие служебную командировку (например, приказ или выписку из приказа о командировке, в котором указаны конкретные данные о работнике, цель командировки, место, куда направляется такой работник и на какой период);

выписку из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного (согласно требованиям пункта 11 Постановления № 76).

"Таким образом, в случае бронирования врача или медбрата за соответствующим учреждением, последние имеют право для выезда за границу в связи со служебной командировкой. Других оснований для пересечения границы врачей и работников медицинских учреждений (военнообязанных мужчин) законом не предусмотрено", — сказала юрист.

Она отметила, что возвращение в Украину должно быть до истечения срока отсрочки. В случае пропуска такого срока возможно привлечение к административной ответственности за уклонение от мобилизации.

Напомним, выезд мужчин за границу в Украину осуществляется согласно постановлению правительства, в котором прописаны условия для определенных категорий мужчин.

Раньше мы писали, кем нужно работать, какие документы иметь и перед кем отчитаться, чтобы пересечь границу с человеком с инвалидностью.