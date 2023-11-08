Незаконний виїзд за кордон — які способи використовують українці найчастіше

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

На польському, угорському та румунському кордонах щодня вишукуються довжелезні черги з українських чоловіків призовного віку, які намагаються виїхати за межі України. Звичайно, більша частина має на це усі законні підстави, до прикладу, наявність трьох дітей, родича з інвалідністю або виключення з військового обліку. Та не мало й тих, хто тікає за кордон за липовими документами та довідками або ж виїжджає з країни як волонтер та назад вже не повертається.

Суспільство може засуджувати таких осіб скільки завгодно та проблеми це не вирішує. Покарати втікачів не так просто, адже закону, який би чітко регулював би питання виїзду за кордон, досі немає. Відсутність чітких норм у законодавстві сприяє появі сотні схем, як виїхати за кордон українським військовозобов'язаним чоловікам. Факти ICTV розповіли, які з них найпоширеніші.

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1. Документи для виїзду під ключ

Наразі в інтернеті можна знайти купу сайтів, на яких чоловікам пропонують липові документи для виїзду за кордон на будь-який смак. Запевняють, що за кругленьку суму, а саме від 700 доларів, вони отримають "довідку під ключ".

Звичайно, більшість подібних порталів створюють аферисти, які виманюють у довірливих громадян гроші й зникають. Проте не рідко покупець все ж отримує документ, за яким може покинути країну.

Таким чином, на кордоні побільшало, приміром, спортсменів і артистів, які їдуть у відрядження. Прикордонникам доводиться вдаватися до креативу, аби вичислити втікачів. Іноді жартують, що винесуть інструмент, аби перевірити.

Та щоб не влаштовувати на пункті пропуску концерти, прикордонникам потрібен доступ до реєстрів.

Це потрібно, щоб на кордоні можна було ідентифікувати людину як особу з інвалідністю, як багатодітного батька, як особу, яка здійснює самостійне виховання, як непридатну за станом здоров’я.

Прикордонна служба вже другий рік просить Міноборони дати доступ хоча б до електронного реєстру військовозобов’язаних, але досі його не отримала.

Українська прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

2. Система "Шлях"

Ця система створювалася задля того, щоб водії призовного віку, які перевозять гуманітарну допомогу, допомогу військовим, медичні вантажі мали змогу офіційно перетинати кордон. Також за системою "Шлях" випускають і перевізників: вантажних та пасажирських. А з травня 2022 року до неї включили й волонтерів.

Та дуже швидко "Шлях" перетворився на легальну схему для того, щоб виїхати з України й не вертатися назад.

Кожна компанія вантажних та пасажирських перевезень має свій електронний кабінет у системі та може самостійно вносити до неї водіїв. Зараз їх зареєстрували вже понад 150 тисяч. На кордоні для таких зелене світло, тож таким способом втечі користуються найчастіше.

"У нас є випадки, коли реєструються і беруть ліцензію як транспортна компанія, реєструє водіїв, виїжджають за кордон і не повертаються", — розповідає заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Багато запитів подають й волонтерські організації. Їх реєструють обласні військові адміністрації або Міністерство розвитку територій. Однак відфільтрувати наразі бодай липові фонди — неможливо.

Цікаво, що дуже часто на кордоні трапляються випадки, коли псевдоволонтери навіть не розуміють, куди їдуть, й не можуть відповісти прикордонникам на найбанальніші питання.

"Він не знає мети поїздки, він може не мати навіть прав, але він зазначений як водій", — каже речник ДПСУ Андрій Демченко.

Щодня таких виявляють зо два десятки. Тому з липня 2023 року контроль посилили, пропускають тих водіїв, які їздять за допомогою вже не вперше.

Українська прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Чи можна розв'язати проблему найближчим часом?

Як раніше заявили у Міністерстві розвитку громад, з 1 грудня липові волонтерські організації не зможуть більше використовувати систему "Шлях" бо возити допомогу дозволятимуть лише офіційним фондам, які будуть у єдиному реєстрі. Також будуть більш ретельно перевіряти вантажі.

Що ж до інших проблем, то поки що у влади немає прописаних законодавчих норм, які б могли контролювати та регулювати процес виїзду за кордон військовозобов'язаних осіб під час воєнного стану.

Раніше у ДПСУ розповіли, скільки чоловіків намагалися втекти з України під час війни.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого з військовозобов'язаних чоловіків випустять за кордон у листопаді 2023 року.

Також ми писали, що юрист пояснив, що треба мати лікарям або медбратам, щоб законно виїхати за кордон.