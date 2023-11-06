У ДПСУ розповіли, скільки чоловіків намагалися втекти з України під час війни

Затримання чоловіків під час незаконного перетину кордону 27 жотвня 2023 року. Фото: FB/ДПС

Із 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023-го року із при спробі незаконного перетину кордону прикордонники затримали 13 тис 822 чоловіки. Найбільше із них на кордоні з Молдовою — 5 тис 583 чоловіки, а найменше — на кордоні з Угорщиною – 1 тис 217 чоловіків.

Про це Новини.LIVE розповів директор Департаменту охорони державного кордону Леонід Баран.

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За його словами, за наявною в Адміністрації Державної прикордонної служби України інформацією у період з 24.02.2022 по 01.09.2023 за адміністративне правопорушення передбачене статтею 204 – 1 "Незаконне перетинання державного кордону або спроба незаконного перетинання державного кордону України" органами охорони державного кордону було затримано 13 тис 822 чоловіків.

Затримання чоловіків під час незаконного перетину кордону 27 жотвня 2023 року. Фото: FB/ДПСУ

Ось цифри затриманих чоловіків при спробі незаконного перетину кордонів України із сусідніми країнами, починаючи з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023 року:

З Республікою Польща затримано – 1 413 громадян України призовного віку,

Словацькою Республікою – 1 288,

Угорщиною – 1 217,

Румунією – 4 321,

Республікою Молдова – 5 583.

Незаконний перетин кордону — яке покарання

Стосовно усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Відповідно до даної статті, перетин або спроба перетину держкордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади тягнуть за собою:

накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну військовозобов'язаним українцям заборонили виїзд за кордон.

Проте, законодавством передбачено винятки для деяких категорій чоловіків. Вони можуть покинути країну, маючи певні поважні причини та обставини.