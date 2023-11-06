В ГПСУ рассказали, сколько мужчин пытались сбежать из Украины во время войны

Задержание мужчин во время незаконного пересечения границы 27 октября 2023 года. Фото: FB/ДПС

С 24 февраля 2022 года по 1 сентября 2023 года при попытке незаконного пересечения границы пограничники задержали 13 тыс 822 мужчин. Больше всего из них на границе с Молдовой — 5 тыс. 583, а меньше всего на границе с Венгрией — 1 тыс. 217 мужчин.

Об этом сообщил директор Департамента охраны государственной границы Леонид Баран.

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По его словам, по имеющейся в Администрации Государственной пограничной службы Украины информации в период с 24.02.2022 по 01.09.2023 за административное правонарушение предусмотрено статьей 204-1 "Незаконное пересечение государственной границы или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" органами охраны государственной границы было задержано 13 тыс. 822 мужчин.

Задержание мужчин во время незаконного пересечения границы 27 октября 2023 года. Фото: FB/ГНСУ

Вот цифры задержанных мужчин при попытке незаконного пересечения границ Украины с соседними странами, начиная с 24 февраля 2022 по 1 сентября 2023:

С Республикой Польша задержаны – 1 413 граждан Украины призывного возраста,

Словацкой Республикой – 1 288,

Венгрией – 1 217,

Румынией – 4 321,

Республикой Молдова – 5583.

Незаконное пересечение границы — какое наказание

В отношении всех задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Согласно данной статье, пересечение или попытка пересечения госграницы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием поддельного документа или содержащих недостоверные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти влечет:

штраф от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан

или административный арест сроком до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину военнообязанным украинцам запретили выезд за границу.

Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин. Они могут покинуть страну, имея некоторые уважительные причины и обстоятельства.