Мобилизация в Украине в июле — кто может проходить службу по месту жительства

Украинские военнослужащие на службе. Фото: ООТЦК и СП

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам вручают повестки и призывают в ряды ВСУ. При этом есть категории украинцев, имеющих право проходить военную службу по месту жительства.

Юрист Михаил Лобунько предоставил подробный перечень категорий таких лиц по состоянию на июль 2023 года.

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Кто может служить по месту жительства

По словам правоведа, перечень лиц, которые могут служить по месту жительства, содержится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности, в ст. 23 этого нормативно-правового акта говорится, что проходить службу по месту жительства могут следующие категории украинцев:

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка/детей;

содержат троих и более несовершеннолетних детей;

усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (это могут быть не только биологические родители, но и попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители);

воспитывают ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенного в законе, в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и ряд других болезней;

на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;

осуществляют постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены или мужа;

имеют жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности;

опекуны лица с инвалидностью, имеющей недееспособность, в установленном порядке подтвержденное судом.

Военнослужащие проверяют документы возле ТЦК. Фото: google.com

Какие нюансы в оформлении разрешения на службу по месту жительства

Лобунько отмечает, что при оформлении такого разрешения следует учесть несколько нюансов. В частности, если речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, то такая болезнь должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии, действующей в рамках учреждения здравоохранения.

Кроме того, по словам правозащитника, принципиальным для оформления такого ухода является одно условие: совместное проживание с лицом, за которым будут ухаживать. По его словам, именно это является залогом того, что надсмотрщик сможет выполнять свои обязанности должным образом.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

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