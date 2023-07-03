Мобілізація в Україні у липні — хто може проходити службу за місцем проживання

Українські військовослужбовці на службі. Фото: ООТЦК та СП

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки та призивають до лав ЗСУ. При цьому є категорії українців, які мають право проходити військову службу за місцем проживання.

Юрист Михайло Лобунько надав детальний перелік категорій таких осіб станом на липень 2023 року.

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Хто може служити за місцем проживання

За словами правознавця, перелік осіб, які можуть служити за місцем проживання міститься в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема у ст. 23 цього нормативно-правового акту йдеться про те, що проходити службу за місцем проживання можуть наступні категорії українців:

самостійно виховують неповнолітню дитину/дітей;

утримують трьох та більше неповнолітніх дітей;

усиновителі, прийомні батьки, піклувальники, опікуни чи батьки-вихователі, які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (це можуть бути не лише біологічні батьки, а й піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки);

виховують дитину, яка має одну з хвороб із переліку, наведеному в законі, зокрема, ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет та низка інших хвороб;

на утриманні яких перебуває їхня повнолітня дитина з І чи ІІ групою інвалідності;

здійснюють постійний догляд за хворою дитиною, дружиною, батьками або батьками дружини чи чоловіка;

мають дружину або батьків (власних чи дружини) з ІІ чи І групою інвалідності;

опікуни особи з інвалідністю, яка має недієздатність, у встановленому порядку підтверджену судом.

Військовослужбовці перевіряють документи біля ТЦК. Фото: google.com

Які є нюанси в оформленні дозволу на службу за місцем проживання

Лобунько зазначає, що при оформленні такого дозволу слід врахувати кілька нюансів. Зокрема, якщо мовиться про догляд за хворою дитиною, дружиною чи батьками, то така хвороба має бути підтверджена висновком лікарсько-консультативної комісії, котра діє в рамках закладу охорони здоров'я.

Крім того, за словами правозахисника, принциповим для оформлення такого догляду є одна умова: спільне проживання з особою, за якою доглядатимуть. За його словами, саме це є запорукою того, що доглядальник зможе виконувати свої обов'язки належним чином.

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