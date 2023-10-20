Мобилизация в Украине — в ВСУ назвали ТОП 3 мест, где можно найти уклонисты

Сотрудники ТЦК вручают повестку военнообязанному. Фото: google.com

Второй год в Украине идет война, вызванная российской вооруженной агрессией. На всей подконтрольной территории нашего государства действует военное положение и всеобщая мобилизация. Многие военные и добровольцы отправились на фронт защищать нашу страну. Тем не менее, есть и те мужчины, которые по разным причинам скрываются от призыва.

Капитан ВСУ Сергей Алимов назвал три места, где представители ТЦК могут провести массовое вручение повесток уклонистам. Он подчеркнул, что такие есть в каждом городе и районе.

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Место №1

Как ни странно, место, где всегда можно найти уклонистов, — это секонд-хенд. Алимов отметил, что в таких магазинах в день завоза товара собираются толпы мужчин, чтобы выбрать лучший товар.

"Дебелые ребята ломают двери и ломятся в магазин на новый завоз. А их внутри уже ждет военком и там им выписывает повестки", — говорит военный.

Место №2

Второе, не менее популярное место, где всегда полно мужчин, уклоняющихся от службы в армии, — МРЭО, где оформляют автомобили.

Место №3

Третьим местом Алимов назвал городские советы. Военнослужащий подчеркнул, что по украинскому законодательству, бронь от военной службы имеют только народные избранники в Верховной Раде. Все остальные депутаты местного уровня и помощники нардепов ВР могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

"Заходите в горсовет, и там есть работники отдела кадров, взяли у них списочек и по списку работаете", — подытожил представитель ВСУ.

Ранее мы сообщали, отменят ли отсрочку мужчинам, внезапно решившим стать студентами.

Напомним, мы писали, скроются ли от мобилизации украинцы, если их данных нет в Е-реестре

Также мы рассказывали, как будут искать уклонистов через Е-реестр военнообязанных.