Мобілізація в Україні — у ЗСУ назвали ТОП 3 місць, де можна знайти ухилянтів

Співробітники ТЦК вручають повістку військовозобов'язаному. Фото: google.com

Другий рік в Україні триває війна, спричинена російською збройною агресією. На всій підконтрольній території нашої держави діє воєнний стан та загальна мобілізація. Багато військових та добровольців відправилися на фронт захищати нашу країну. Проте є й чимало чоловіків, які з різних причин ховаються від призову.

Капітан ЗСУ Сергій Алімов назвав три місця, де представники ТЦК можуть провести масове вручення повісток ухилянтам. Він підкреслив, що такі є у кожному місті та районі.

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Місце №1

Як не дивно, місце, де завжди можна знайти ухилянтів, — це секонд-хенд. Алімов зазначив, що у таких магазинах у день завезення товару збираються натовпи чоловіків, щоб обрати найкращий товар.

"Дебелі хлопці ламають двері та ломляться в магазин на новий завіз. А їх усередині вже чекає військком і там їм виписує повістки", — каже військовий.

Місце №2

Друге, не менш популярне місце, де завжди повно чоловіків, які ухиляються від служби в армії, — МРЕО, де оформлюють автомобілі.

Місце №3

Третім місцем Алімов назвав міські ради. Військовослужбовець наголосив, що за українським законодавством, бронь від військової служби мають лише народні обранці у Верховній Раді. Всі інші депутати місцевого рівня та помічники нардепів ВР можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

"Заходите в міськраду, і там є працівники відділу кадрів, взяли у них списочок і за списком працюєте", — підсумував представник ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, чи скасують відстрочку чоловікам, які раптово вирішили стати студентами.

Нагадаємо, ми писали, чи сховаються від мобілізації українці, якщо їх даних немає в Е-реєстрі

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