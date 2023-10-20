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Де ховаються ухилянти? У ЗСУ назвали ТОП 3 місць

20 жовтня 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — у ЗСУ назвали ТОП 3 місць, де можна знайти ухилянтів
Співробітники ТЦК вручають повістку військовозобов'язаному. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Другий рік в Україні триває війна, спричинена російською збройною агресією. На всій підконтрольній території нашої держави діє воєнний стан та загальна мобілізація. Багато військових та добровольців відправилися на фронт захищати нашу країну. Проте є й чимало чоловіків, які з різних причин ховаються від призову. 

Капітан ЗСУ Сергій Алімов назвав три місця, де представники ТЦК можуть провести масове вручення повісток ухилянтам. Він підкреслив, що такі є у кожному місті та районі. 

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Місце №1

Як не дивно, місце, де завжди можна знайти ухилянтів, — це секонд-хенд. Алімов зазначив, що у таких магазинах у день завезення товару збираються натовпи чоловіків, щоб обрати найкращий товар. 

"Дебелі хлопці ламають двері та ломляться в магазин на новий завіз. А їх усередині вже чекає військком і там їм виписує повістки", — каже військовий.

Місце №2

Друге, не менш популярне місце, де завжди повно чоловіків, які ухиляються від служби в армії, — МРЕО, де оформлюють автомобілі.

Місце №3

Третім місцем Алімов назвав міські ради. Військовослужбовець наголосив, що за українським законодавством, бронь від військової служби мають лише народні обранці у Верховній Раді. Всі інші депутати місцевого рівня та помічники нардепів ВР можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. 

"Заходите в міськраду, і там є працівники відділу кадрів, взяли у них списочок і за списком працюєте", — підсумував представник ЗСУ.

 

Раніше ми повідомляли, чи скасують відстрочку чоловікам, які раптово вирішили стати студентами.

Нагадаємо, ми писали, чи сховаються від мобілізації українці, якщо їх даних немає в Е-реєстрі

Також ми розповідали, як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних.

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