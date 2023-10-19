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Адвокат розповів, за яких умов ФОПи можуть уникнути призову

19 жовтня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Адвокат розповів, за яких умов ФОПи можуть уникнути призову
Працівник ТЦК перевіряє документи у чоловіка. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Другий рік поспіль в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. В країні триває загальна мобілізація. Відповідно до вимог, мобілізації підлягають усі придатні чоловіки віком від 18 до 60 років. Серед тих, хто може отримати бронь, фізосіб-підприємців немає. 

Адвокат Ростислав Кравець вважає, що ця категорія українців може уникнути мобілізації за певних умов. Про це він розповів у коментарі "Фактам".

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ФОПи можуть уникнути мобілізації

За словами адвоката, якщо фізична особа-підприємець і ті особи, які працюють, виконують відповідне оборонне замовлення, то отримати бронь цілком можливо.

"ФОП повинен бути пов’язаний з виконанням завдань, пов’язаних із захистом територіальної цінності та виконанням відповідних завдань оборонного характеру", — підкреслив Кравець.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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