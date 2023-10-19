Адвокат рассказал, при каких условиях ФЛПы могут избежать призыва

Сотрудник ТЦК проверяет документы у мужчины. Фото: скриншот

Второй год подряд в Украине идет полномасштабная война, которую начала Россия. В стране продолжается всеобщая мобилизация. Согласно требованиям, мобилизации подлежат все пригодные мужчины от 18 до 60 лет. Среди тех, кто может получить бронь, физлиц-предпринимателей, нет.

Адвокат Ростислав Кравец считает, что эта категория украинцев может избежать мобилизации, но при определенных условиях. Об этом он рассказал в комментарии "Фактам".

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По словам адвоката, если физическое лицо-предприниматель и работающие лица выполняют соответствующий оборонный заказ, то получить бронь вполне возможно.

"ФЛП должен быть связан с выполнением задач, связанных с защитой территориальной ценности и выполнением соответствующих задач оборонного характера", — подчеркнул Кравец.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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