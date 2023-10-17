Должен ли студент проходить ВВК, если есть отсрочка — юрист объяснил

Обязаны ли студенты проходить ВВК, если есть отсрочка: объяснение юриста
Более 600 дней в Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация, которые были объявлены из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки для обновления военно-учетных данных. После чего ТЦК могут направить таких граждан на прохождение военно-врачебной комиссии.
Обязан ли проходить медицинскую комиссию студент, имеющий отсрочку от мобилизации, объяснил юрист Андрей Топчий.
По словам правоведа, согласно ч. 6 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат, в том числе:
- получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;
- ассистенты-стажеры;
- аспиранты;
- докторанты.
При этом главное условие, по которому предоставляется право на отсрочку, обучение на дневной или дуальной форме получения образования.
"Законодатель не связывает наличие права на отсрочку с прохождением (не прохождением) военно-врачебной комиссии. При этом наличие отсрочки от мобилизации не освобождает вас от необходимости выполнения правил военного учета — в том числе по прохождению военно-врачебной комиссии (ч. 3 ст.1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе)", — отметил Топчий.
Как пояснил юрист, ТЦК трактуют норму ч. 6 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" таким образом, что отсрочка выдается военнообязанному лицу, а для того, чтобы установить, действительно ли вы есть военнообязанным — необходимо пройти ВВК.
"Это спорное толкование законодательства, которое можно обжаловать в административном или судебном порядке", — пояснил он.
Юрист также подчеркнул, что отказ от прохождения ВВК может быть квалифицирован как нарушение законодательства о мобилизации по ст. 210-1 КУоАП. Так что лучше спокойно пройти ВВК, после чего потребовать оформления отсрочки и соответствующей записи в военный билет.
Раньше мы писали, могут ли принудительно мобилизовать мужчин в возрасте до 27 лет.
Напомним, мы сообщали, какие документы необходимы украинцам для прохождения ВВК.
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