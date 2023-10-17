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Чи зобов'язані студенти проходити ВЛК, якщо є відстрочка: пояснення юриста

17 жовтня 2023 19:11
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Чи зобов'язаний студент проходити ВЛК, якщо є відстрочка — юрист пояснив
Військовозобов'язані українці в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Понад 600 днів в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, які були оголошені через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки для оновлення військово-облікових даних. Після чого ТЦК можуть направити таких громадян на проходження військово-лікарської комісії. 

Чи зобов'язаний проходити медичну комісію студент, який має відстрочку від мобілізації, пояснив юрист Андрій Топчій

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За словами правознавця, відповідно до ч. 6 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають у тому числі:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
  • асистенти-стажисти;
  • аспіранти;
  • докторанти.

При цьому головна умова, за якою надається право на відстрочку, навчання за денною або дуальною формами здобуття освіти.

"Законодавець не пов’язує наявність права на відстрочку з проходженням (не проходженням) військово-лікарської комісії. При цьому, наявність відстрочки від мобілізації не звільняє вас від необхідності виконання правил військового обліку — в тому числі щодо проходження військово-лікарської комісії (ч. 3 ст. 1 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу)", — зазначив Топчій.

Як пояснив юрист, ТЦК трактують норму ч. 6 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" таким чином, що відстрочка видається військовозобов’язаній особі, а для того, щоб встановити, чи дійсно ви є військовозобов’язаним — необхідно пройти ВЛК. 

"Це спірне тлумачення законодавства, яке можна оскаржувати в адміністративному або судовому порядку", — пояснив він.

Юрист також наголосив, що відмова від проходження ВЛК може бути кваліфікована, як порушення законодавства про мобілізацію за ст. 210-1 КУпАП. Тож краще спокійно пройти ВЛК, після чого вимагати оформлення відстрочки та відповідного запису у військовий квиток.

 

Раніше ми писали, чи можуть примусово мобілізувати чоловіків віком до 27 років.

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи необхідні українцям для проходження ВЛК.

Також ми розповідали, хто з мобілізованих українців може обирати місце служби.

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