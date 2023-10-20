Возможна ли в Украине мобилизация всех мужчин — в ВСУ ответили

В Луцке новобранцы-пограничники приняли присягу на верность Украине. Фото: Facebook/ГПСУ

Уже более 20 месяцев в Украине идет полномасштабная война и время от времени в СМИ всплывает информация, что якобы в ряды ВСУ мобилизуют каждого мужчину, ведь у страны-акгрессорки гораздо более мощный мобилизационный потенциал, а в украинской армии не хватает людей.

Действительно ли в нашем государстве будут призывать в армию всех мужчин, объяснил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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Так, по его словам, по состоянию на сегодня в Вооруженные силы могут попасть военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если это позволяет их состояние здоровья.

Кроме того, не следует забывать, что граждане от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы исключительно добровольно, подписав контракт с ВСУ.

Фитьо также подчеркнул, что для того, чтобы быть готовым исполнять свой долг, необходимо явиться в ТЦК и СП и обновить свои учетные данные или встать на военный учет, если до сих пор этого не сделали.

"То есть если есть какое-то право на отсрочку — предоставить это право. Чтобы ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК СП, использовать правильно", — сказал Фитьо.

Он добавил, что в случае, если гражданин фигурирует в военном реестре как призывник, но скрывает информацию о своем заболевании от ТЦК, они не могут быть проинформированы, что он не пригоден к военной службе.

Добавим, что ранее на этот счет также высказывался военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью ТСН.ua.

Он подчеркнул, что за всю историю существования человечества даже в самые кровопролитные войны не забирали в армию всех мужчин.

"Вместе с тем должны понимать, что война экзистенциальная: либо враг нас, либо врага мы. И к большому сожалению, мы также несем потери. И никто, кроме нас, воевать не будет — такая суровая и жестокая действительность. Мобилизационный ресурс будут пополнять исключительно украинцы, других сценариев не будет", — подчеркнул Черник.

Ранее мы писали, планируют ли власти мобилизовать молодежь в возрасте от 25 лет.

Напомним, мы сообщали, могут ли забрать на войну мужчин после 60 лет.

Также мы рассказывали, почему следует выбирать военную службу по контракту.