Чи можлива в Україні мобілізація всіх чоловіків — у ЗСУ відповіли

У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні. Фото: Facebook/ДПСУ

Вже понад 20 місяців в Україні триває повномасштабна війна і час від часу в ЗМІ спливає інформація, що нібито до лав ЗСУ мобілізують кожного чоловіка, адже у країни-акгресорки набагато потужніший мобілізаційний потенціал, а в українському війську бракує людей.

Чи справді у нашій державі призиватимуть в армію всіх чоловіків, пояснив керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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Так, за його словами, станом на сьогодні до Збройних сил можуть потрапити військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо це дозволяє їхній стан здоров'я.

Крім того, не варто забувати, що громадяни від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані виключно добровільно, підписавши контракт із ЗСУ.

Фітьо також наголосив, для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок, необхідно з'явитися до ТЦК та СП і оновити свої облікові дані або ж встати на військовий облік, якщо досі цього не зробили.

"Тобто, якщо є якесь право на відстрочку — надати це право. Щоб ресурси, які зараз є в ТЦК СП, використовувати правильно", — сказав Фітьо.

Він додав, у разі, якщо громадянин фігурує у військовому реєстрі як призовник, але приховує інформацію про своє захворювання від ТЦК, вони не можуть бути поінформовані про те, що він не придатний до військової служби.

Додамо, що раніше з цього приводу також висловлювався військовий експерт, полковник запасу Петро Черник в інтерв’ю ТСН.ua.

Він наголосив, що за всю історію існування людства навіть у найкровопролитніші війни не забирали до війська усіх чоловіків.

"Разом із тим маємо розуміти, що війна екзистенційна: або ворог нас, або ворога ми. І на превеликий жаль, ми також зазнаємо втрат. І ніхто, крім нас, воювати не буде — така сувора й жорстока дійсність. Мобілізаційний ресурс будуть поповнювати виключно українці, інших сценаріїв не буде", — підкреслив Черник.

Раніше ми писали, чи планує влада мобілізувати молодь віком від 25 років.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть забрати на війну чоловіків після 60 років.

Також ми розповідали, чому варто обирати військову службу за контрактом.