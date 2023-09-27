Мобилизация в Украине — адвокат опроверг распространенные фейки по призыву

Адвокат опроверг распространенные фейки о мобилизации: это следует знать украинцам
Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине почти два года. Весь этот период военнообязанных граждан призывают в ряды ВСУ. Но, несмотря на это, среди украинцев распространяются многие фейки по призыву на военную службу.
Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале рассказал, каким фейкам верить нельзя.
Фейк №1: блокировка счетов уклонистов
По словам адвоката, в СМИ распространяется информация, что банковские счета уклонистов от военной службы начали массово блокировать. Якобы это возможно, если в отношении их есть решение суда, переданное на Государственную исполнительную службу.
Однако, как объясняет Симутин, суд не штрафует уклонистов. Вынести постановление о штрафе могут только в ТЦК.
Адвокат отметил, что максимальный штраф через исполнительную службу составляет 10 200 грн. Поэтому информация про блокировку счетов и карточек из-за того, что военнообязанный не явился за повесткой в ТЦК и СП, ничто иное, как самый обычный фейк.
Фейк №2: нерожденный третий ребенок
Эту ложную информацию активно распространяют в Telegram-каналах — "Если у вас родился третий ребенок в ноябре 2022 года, то вы уклонист!".
Таким образом гражданам навязывают мнение, что отсрочка будет действовать только для тех, кто стал папой в третий раз до октября 2022 года.
"То есть, если вы забеременели после 24 февраля 2022 года, то сделали это намеренно, чтобы уклониться от мобилизации. Это — очередной фейк", — разъясняет Симутин.
Фейк №3: эмбрион — билет за границу
"Некоторые утверждают, что нерожденный третий ребенок дает право на отсрочку и выезд за границу, потому что это уже живой эмбрион", — говорит Симутин.
Он подчеркнул, что в законе четко прописано:
"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет".
Поэтому для получения отсрочки необходимо два условия:
- у вас трое детей на дату призыва (факт их генетического отцовства неважен);
- Налицо факт вашего содержания этих троих детей.
"Поэтому не верьте всему, что вы читаете в мессенджерах, а смотрите текст закона и всегда мыслите критически", — посоветовал адвокат.
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