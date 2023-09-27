Мобилизация в Украине — адвокат опроверг распространенные фейки по призыву

Украинские военнослужащие, готовые защищать страну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине почти два года. Весь этот период военнообязанных граждан призывают в ряды ВСУ. Но, несмотря на это, среди украинцев распространяются многие фейки по призыву на военную службу.

Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале рассказал, каким фейкам верить нельзя.

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Фейк №1: блокировка счетов уклонистов

По словам адвоката, в СМИ распространяется информация, что банковские счета уклонистов от военной службы начали массово блокировать. Якобы это возможно, если в отношении их есть решение суда, переданное на Государственную исполнительную службу.

Однако, как объясняет Симутин, суд не штрафует уклонистов. Вынести постановление о штрафе могут только в ТЦК.

Адвокат отметил, что максимальный штраф через исполнительную службу составляет 10 200 грн. Поэтому информация про блокировку счетов и карточек из-за того, что военнообязанный не явился за повесткой в ТЦК и СП, ничто иное, как самый обычный фейк.

Фейк №2: нерожденный третий ребенок

Эту ложную информацию активно распространяют в Telegram-каналах — "Если у вас родился третий ребенок в ноябре 2022 года, то вы уклонист!".

Таким образом гражданам навязывают мнение, что отсрочка будет действовать только для тех, кто стал папой в третий раз до октября 2022 года.

"То есть, если вы забеременели после 24 февраля 2022 года, то сделали это намеренно, чтобы уклониться от мобилизации. Это — очередной фейк", — разъясняет Симутин.

Фейк №3: эмбрион — билет за границу

"Некоторые утверждают, что нерожденный третий ребенок дает право на отсрочку и выезд за границу, потому что это уже живой эмбрион", — говорит Симутин.

Он подчеркнул, что в законе четко прописано:

"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет".

Поэтому для получения отсрочки необходимо два условия:

у вас трое детей на дату призыва (факт их генетического отцовства неважен);

Налицо факт вашего содержания этих троих детей.

"Поэтому не верьте всему, что вы читаете в мессенджерах, а смотрите текст закона и всегда мыслите критически", — посоветовал адвокат.

Раньше мы рассказывали, где будут проходить военную службу мужчины с легкими психическими расстройствами.

Напомним, мы сообщали, кого из украинцев могут вернуть на военный учет и принудительно мобилизовать.

Также мы писали, будут ли пересматривать инвалидность, которую предоставили человеку после начала полномасштабной войны.