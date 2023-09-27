Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Адвокат опроверг распространенные фейки о мобилизации: это следует знать украинцам arrow

Адвокат опроверг распространенные фейки о мобилизации: это следует знать украинцам

27 сентября 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — адвокат опроверг распространенные фейки по призыву
Украинские военнослужащие, готовые защищать страну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине почти два года. Весь этот период военнообязанных граждан призывают в ряды ВСУ. Но, несмотря на это, среди украинцев распространяются многие фейки по призыву на военную службу.

Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале рассказал, каким фейкам верить нельзя.

Читайте также:

Фейк №1: блокировка счетов уклонистов

По словам адвоката, в СМИ распространяется информация, что банковские счета уклонистов от военной службы начали массово блокировать. Якобы это возможно, если в отношении их есть решение суда, переданное на Государственную исполнительную службу.

Однако, как объясняет Симутин, суд не штрафует уклонистов. Вынести постановление о штрафе могут только в ТЦК.

Адвокат отметил, что максимальный штраф через исполнительную службу составляет 10 200 грн. Поэтому информация про блокировку счетов и карточек из-за того, что военнообязанный не явился за повесткой в ТЦК и СП, ничто иное, как самый обычный фейк.

Фейк №2: нерожденный третий ребенок

Эту ложную информацию активно распространяют в Telegram-каналах — "Если у вас родился третий ребенок в ноябре 2022 года, то вы уклонист!".

Таким образом гражданам навязывают мнение, что отсрочка будет действовать только для тех, кто стал папой в третий раз до октября 2022 года.

"То есть, если вы забеременели после 24 февраля 2022 года, то сделали это намеренно, чтобы уклониться от мобилизации. Это — очередной фейк", — разъясняет Симутин.

Фейк №3: эмбрион — билет за границу

"Некоторые утверждают, что нерожденный третий ребенок дает право на отсрочку и выезд за границу, потому что это уже живой эмбрион", — говорит Симутин.

Он подчеркнул, что в законе четко прописано:

"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет".

Поэтому для получения отсрочки необходимо два условия:

  • у вас трое детей на дату призыва (факт их генетического отцовства неважен);
  • Налицо факт вашего содержания этих троих детей.

"Поэтому не верьте всему, что вы читаете в мессенджерах, а смотрите текст закона и всегда мыслите критически", — посоветовал адвокат.

 

Раньше мы рассказывали, где будут проходить военную службу мужчины с легкими психическими расстройствами.

Напомним, мы сообщали, кого из украинцев могут вернуть на военный учет и принудительно мобилизовать.

Также мы писали, будут ли пересматривать инвалидность, которую предоставили человеку после начала полномасштабной войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз