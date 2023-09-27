Мобілізація в Україні — адвокат спростував найпоширеніші фейки щодо призову

Українські військовослужбовці, готові захищати країну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні майже два роки. Увесь цей період військовозобов'язаних громадян призивають до лав ЗСУ. Та попри це серед українців поширюються багато фейків щодо призову на військову службу.

Адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі розповів, яким фейкам вірити не можна.

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Фейк №1: блокування рахунків ухилянтів

За словами адвоката, в ЗМІ шириться інформація про те, що банківські рахунки чоловіків, які ухиляються від військової служби, почали масово блокувати. Нібито це можливо, якщо щодо них є рішення суду, передане на Державну виконавчу службу.

Проте, як пояснює Сімутін, суд не штрафує ухилянтів. Винести постанову про штраф можуть тільки в ТЦК.

Адвокат зазначив, що максимальний штраф через виконавчу службу становить 10 200 грн. Тому заблокувати рахунок та картки через те, що військовозобов'язаний не з'явився за повісткою до ТЦК та СП ніщо інше, як звичайнісінький фейк.

Фейк №2: ненароджена третя дитина

Цю неправдиву інформацію активно поширюють в Telegram-каналах — "Якщо у вас народилася третя дитина в листопаді 2022 року, то ви ухилянт!"

Таким чином громадянам нав'язують думку, що відстрочка буде чинною тільки для тих, хто став татом втретє до жовтня 2022 року.

"Тобто, якщо ви завагітніли після 24 лютого 2022 року — то зробили це навмисно, щоб ухилитися від мобілізації. Це — черговий фейк", — роз'яснює Сімутін.

Фейк №3: ембріон — квиток за кордон

"Деякі стверджують, що ненароджена третя дитина дає право на відстрочку та виїзд за кордон, бо, мовляв, це вже живий ембріон", — каже Сімутін.

Він наголосив, що у законі чітко прописано:

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років".

Тому для отримання відстрочки необхідно дві умови:

у вас троє дітей на дату призову (факт їхнього генетичного батьківства неважливий);

Наявний факт вашого утримання цих трьох дітей.

"Тому не вірте всьому, що ви читаєте у месенджерах, а дивіться текст закону і завжди мисліть критично", — порадив адвокат.

Раніше ми розповідали, де проходитимуть військову службу чоловіки з легкими психічними розладами.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого з українців можуть повернути на військовий облік та примусово мобілізувати.

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