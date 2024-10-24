Прогноз погоды в Украине завтра 25 октября от Укргидрометцентра.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, какие регионы завтра зальют дожди
В пятницу, 25 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 25 октября
В восточных областях днем может пройти дождь. Ночью и утром жители западных, Житомирской, Винницкой и северо-восточных областей могут столкнуться с туманом, что может осложнить видимость на дорогах. Ветер будет преобладать северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью снизится до +2...+7 °C, а в западных областях похолодание до 0 °C. Днем ожидается повышение температуры до +9...+14 °C, а в Закарпатье, Прикарпатье и на юге Украины — до +17 °C.
Погода в Киеве 25 октября
Завтра, 25 октября, жителей Киевщины ожидает переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от +2...+7 °C, днем прогреется до +9...+14 °C. В Киеве ночные температуры будут немного выше — +5...+7 °C, а днем столбики термометров покажут +11...+13 °C.
Напомним, Украину посетил антициклон Xelat. А Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю.
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