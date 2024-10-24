Прогноз погоды в Украине завтра 25 октября от Укргидрометцентра.

Дождливая погода. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 25 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 25 октября

В восточных областях днем может пройти дождь. Ночью и утром жители западных, Житомирской, Винницкой и северо-восточных областей могут столкнуться с туманом, что может осложнить видимость на дорогах. Ветер будет преобладать северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до +2...+7 °C , а в западных областях похолодание до 0 °C . Днем ожидается повышение температуры до +9...+14 °C , а в Закарпатье, Прикарпатье и на юге Украины — до +17 °C .

Прогноз погоды в Украине на 25 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 25 октября

Завтра, 25 октября, жителей Киевщины ожидает переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от +2...+7 °C, днем прогреется до +9...+14 °C. В Киеве ночные температуры будут немного выше — +5...+7 °C, а днем столбики термометров покажут +11...+13 °C.

Напомним, Украину посетил антициклон Xelat. А Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю.