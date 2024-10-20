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Ховаємо парасольки — синоптики спрогнозували погоду на наступний тиждень

20 жовтня 2024 19:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня від синоптиків
Люди гуляють осіннім парком. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Наступного тижня майже по всій Україні буде тепла погода без опадів. Нічні показники температури повітря очікуються досить низькими, місцями навіть нижче 0 °С, проте вдень температура буде комфортна від  +10…+17 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У понеділок, 21 жовтня, у всіх регіонах України очікується малохмарна погода, без опадів. Проте на крайньому сході вночі все ж пройдуть невеликі дощі.

Вітер у західній частині південний, на решті території північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1…+6 °С, у західних та місцями у північних областях буде значно холодніше від 0…-4 °С. Вдень показники температури зростуть до +10...+15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 22 жовтня, опади також не передбачаються. Вночі та вранці синоптики попереджають про туман.  Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі цього дня становитиме +1…+6 °С, але у західних та місцями північних областях може впасти до 0 °С. Вдень буде тепло — від +12 до +17 °С.

погода 22 жовтня
Погода в Україні 22 жовтня. Фото: Метеопрог

У середу, 23 жовтня, прогнозується мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Показники термометрів вночі показуватимуть від +2 до +7 °С, вдень від +13 до +18 °С.

прогноз погоди на 23 жовтня
Погода в Україні 23 жовтня. Фото: Метеопрог

У четвер, 24 жовтня, збережеться суха погода, лише в Карпатах та Прикарпатті вночі можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-0 м/с. Температура вночі коливатиметься +3…+8 °С, вдень +11…+16 °С. На півдні показники піднімуться до +18 °С.

погода в Україні 24 жовтня
Температурна карта України 24 жовтня. Фото: скриншот

У п'ятницю, 25 жовтня, антициклон продовжить впливати на погоду, тому в Україні також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі знизиться до +1...+6 °С, вдень буде тепліше від  +11...+16 °С.

погода на 25 жовтня
Температурна карта України 25 жовтня. Фото: скриншот

У суботу, 26 жовтня, по всій країні збережеться суха погода, місцями вночі та вранці можливий туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +1...+6 °С, а вдень +11...+16 °С.

У неділю, 27 жовтня, опадів не очікується, за винятком невеликих дощів на крайньому заході, які пройдуть вдень і ввечері. Вітер південний або південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується від +1...+6 °С, вдень буде значно тепліше від +11...+16 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україні найближчими днями очікується тепла сонячна погода з температурою до +18°C. У Києві опадів не передбачається аж до 28 жовтня.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасні похолодання не оминути.

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