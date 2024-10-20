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Сонце повертається — синоптик Діденко порадувала прогнозом на наступний тиждень

20 жовтня 2024 14:06
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на наступний тиждень в Україні від синоптика Наталки Діденко
Дідусь проводить час в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

В Україні найближчими днями очікується тепла сонячна погода з температурою  до +18°C. У Києві опадів не передбачається аж до 28 жовтня.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.

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Погода в Україні найближчими днями

Найближчим часом в Україні буде тепла сонячна погода, без дощів. Проте передбачається чимало туманів. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний.

"Цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня", — зазначила Діденко.

Загалом у більшості регіонів температура повітря коливатиметься від +14...+18°С.

За прогнозом синоптика, із приходом антициклону ночі однаково будуть холодними із періодичними заморозками. Проте в середині тижня заморозки, імовірно, зменшаться.

антициклон
Антициклон, що прийде в Україну. Фото: Діденко

Якою буде погода в Києві 21 жовтня

Діденко заявила, що у Києві завтра та найближчими днями опадів не має бути. Найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.

Вночі 21 жовтня ще очікуються заморозки 0...+3°С, але надалі нічна температура дещо покращиться до +3...+6°С.

погода в Україні 21 жовтня
Температурна карта України 21 жовтня. Фото: скриншот

У понеділок, 21 жовтня, у столиці стовпчики термометрів показуватимуть +12...+14°С, а 22 жовтня температура повітря підвищиться до +16°С.

У четвер та п'ятницю, 24 та 25 жовтня відповідно, температура становитиме +11...+14°С.  

погода в Києві 21 жовтня
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода у Львові та області 21 жовтня очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про мороз та слабкий туман.

Раніше ми писали про те, що в Україну повернеться тепла погода. До 20 жовтня ще триватимуть нічні заморозки, а потім температура повітря "підстрибне" до +17°C.

Сонце прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик жовтень

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