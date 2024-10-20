Прогноз погоди на наступний тиждень в Україні від синоптика Наталки Діденко

Сонце повертається — синоптик Діденко порадувала прогнозом на наступний тиждень
В Україні найближчими днями очікується тепла сонячна погода з температурою до +18°C. У Києві опадів не передбачається аж до 28 жовтня.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Telegram.
Погода в Україні найближчими днями
Найближчим часом в Україні буде тепла сонячна погода, без дощів. Проте передбачається чимало туманів. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний.
"Цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня", — зазначила Діденко.
Загалом у більшості регіонів температура повітря коливатиметься від +14...+18°С.
За прогнозом синоптика, із приходом антициклону ночі однаково будуть холодними із періодичними заморозками. Проте в середині тижня заморозки, імовірно, зменшаться.
Якою буде погода в Києві 21 жовтня
Діденко заявила, що у Києві завтра та найближчими днями опадів не має бути. Найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.
Вночі 21 жовтня ще очікуються заморозки 0...+3°С, але надалі нічна температура дещо покращиться до +3...+6°С.
У понеділок, 21 жовтня, у столиці стовпчики термометрів показуватимуть +12...+14°С, а 22 жовтня температура повітря підвищиться до +16°С.
У четвер та п'ятницю, 24 та 25 жовтня відповідно, температура становитиме +11...+14°С.
Нагадаємо, погода у Львові та області 21 жовтня очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про мороз та слабкий туман.
Раніше ми писали про те, що в Україну повернеться тепла погода. До 20 жовтня ще триватимуть нічні заморозки, а потім температура повітря "підстрибне" до +17°C.
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