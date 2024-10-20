Прогноз погоды на предстоящую неделю в Украине от синоптика Наталки Диденко.

Дедушка проводит время в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в ближайшие дни ожидается теплая солнечная погода с температурой до +18°C. В Киеве осадков не будет вплоть до 28 октября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине в ближайшие дни

В ближайшее время в Украине будет теплая солнечная погода без дождей. Однако предполагается немало туманов. Северо-западный ветер сменится юго-западным.

"Это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга", — отметила Диденко.

В большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от +14...+18°С.

По прогнозу синоптика, с приходом антициклона ночи все равно будут холодными с периодическими заморозками. Однако в середине недели заморозки, вероятно, снизятся.

Пришедший в Украину антициклон. Фото: Диденко

Какая будет погода в Киеве 21 октября

Диденко заявила, что в Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не должно быть. Ближайшие дожди ожидаются 28 октября.

Ночью 21 октября еще ожидаются заморозки 0...+3°С, но в дальнейшем ночная температура несколько улучшится до +3...+6°С.

Температурная карта Украины 21 октября. Фото: скриншот

В понедельник, 21 октября, в столице столбики термометров будут показывать +12...+14°С, а 22 октября температура воздуха повысится до +16°С.

В четверг и пятницу, 24 и 25 октября соответственно, температура составит +11...+14°С.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода во Львове и области 21 октября ожидается переменная облачность. Синоптики предупреждают о морозе и слабом тумане.

Ранее мы писали, что в Украину вернется теплая погода. До 20 октября еще продлятся ночные заморозки, а затем температура воздуха "подпрыгнет" до +17°C.