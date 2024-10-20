Прогноз погоды на предстоящую неделю в Украине от синоптика Наталки Диденко.

Солнце возвращается — синоптик Диденко порадовала прогнозом на следующую неделю
В Украине в ближайшие дни ожидается теплая солнечная погода с температурой до +18°C. В Киеве осадков не будет вплоть до 28 октября.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине в ближайшие дни
В ближайшее время в Украине будет теплая солнечная погода без дождей. Однако предполагается немало туманов. Северо-западный ветер сменится юго-западным.
"Это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга", — отметила Диденко.
В большинстве регионов температура воздуха будет колебаться от +14...+18°С.
По прогнозу синоптика, с приходом антициклона ночи все равно будут холодными с периодическими заморозками. Однако в середине недели заморозки, вероятно, снизятся.
Какая будет погода в Киеве 21 октября
Диденко заявила, что в Киеве завтра и в ближайшие дни осадков не должно быть. Ближайшие дожди ожидаются 28 октября.
Ночью 21 октября еще ожидаются заморозки 0...+3°С, но в дальнейшем ночная температура несколько улучшится до +3...+6°С.
В понедельник, 21 октября, в столице столбики термометров будут показывать +12...+14°С, а 22 октября температура воздуха повысится до +16°С.
В четверг и пятницу, 24 и 25 октября соответственно, температура составит +11...+14°С.
Напомним, погода во Львове и области 21 октября ожидается переменная облачность. Синоптики предупреждают о морозе и слабом тумане.
Ранее мы писали, что в Украину вернется теплая погода. До 20 октября еще продлятся ночные заморозки, а затем температура воздуха "подпрыгнет" до +17°C.
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