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В Україні будуть сильні заморозки — прогноз погоди на сьогодні

20 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні у неділю, 20 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Жінки прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні у неділю, 20 жовтня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. У південно-східній частині місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях — буде туман.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер північно-східний, а у західних областях південно-східний дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі очікуються сильні заморозки (у повітрі), прогнозують 0...+5 °С. В південній частині та східних областях буде +1...+6 °С (у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °С). Вдень температура становитиме +8...+13 °С, на Закарпатті та Прикарпатті до +15 °С.

В Україні будуть сильні заморозки — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 16 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі будуть сильні заморозки (у повітрі) 0...+5 °С, температура вдень +8...+13 °С.

У Києві вночі прогнозують заморозки на ґрунті та у повітрі 0...+2 °С, температура вдень близько +10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко у неділю, 20 жовтня, у більшості областей очікується +9...+12 °С. На сході найхолодніше — +6...+9 °С. Водночас у західній частині завтра передбачається найтепліша погода — +10...+15 °С. Вночі у більшості областей України — заморозки.

Діденко пише, що 20-го жовтня дощі ймовірні в Криму, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині. На решті території опадів не очікується.

У Києві в неділю також без дощів. Вночі заморозки, сьогодні вдень +10 °С.

З понеділка домінуючий антициклон блокуватиме опади на підході до України та дозволить сонцю додатково прогрівати повітря.

З 21-го жовтня в Україні очікується потепління. Погода буде із сонцем та ранковими туманами

Нагадаємо, що погода у Харкові та області 20 жовтня відрізнятиметься. У деяких районах можливі дощі, тоді як в інших — сухо та хмарно.

Також ми писали, що на Львівщині в цей день очікується мінлива хмарність, слабкий туман та заморозки. Максимальна температура вдень становитиме +16 °C.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик

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