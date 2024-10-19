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Дощі, тумани, мороз — Укргідрометцентр попередив про небезпечну погоду завтра

19 жовтня 2024 20:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра 20 жовтня — Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Туман в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні завтра, 20 жовтня, буде несприятливою для довгих прогулянок. В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Оголошено другий рівень небезпечності — помаранчевий. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у суботу, 19 жовтня.

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Небезпечні погодні умови в Україні 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні завтра — попередження Укргідрометцентру

Вночі 20 жовтня у західних, північних, центральних областях сильні заморозки у повітрі 0...-5 °C. Рівень небезпеки синоптики оцінюють як другий, помаранчевий. 

В Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °C — І рівень небезпечності, жовтий.

Вночі та вранці 20 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується туман, видимість 200-500 м.
І рівень небезпечності, жовтий. 

Погодна карта України 20 жовтня
Погодна карта України 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня

Завтра, 20 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. У південно-східній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +8...+13 °C, на Закарпатті та Прикарпатті до +15 °C.

Погода в Києві та області 20 жовтня

За прогнозом синоптиків, 20 жовтня по Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. 

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі сильні заморозки у повітрі до 0...-5 °C, температура вдень +8...+13 °C. 

У Києві вночі заморозки на ґрунті та у повітрі 0...-2 °C, температура вдень близько +10 °C.

Дія антициклону
Дія антициклону. Фото: Telegram-канал Наталки Діденко

Погода 20 жовтня від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, неділя в Україні буде прохолодною — у більшості областей очікується +9...+12 °C.

Найхолодніше буде на сході України — до +6...+9 °C, найтепліше на заході — до +10...+15 °C.

Вночі у більшості областей України очікуються заморозки.

Дощі 20 жовтня ймовірні в Криму, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині. На решті території опадів не очікується.

У Києві в неділю також без дощів. Вночі заморозки, завтра вдень до +10 °C.

"З понеділка домінуючий антициклон блокуватиме опади на підході до України та дозволить сонцю додатково прогрівати повітря", — написала синоптикиня. 

Допис Наталки Діденко
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні 20 жовтня від Ігоря Кібальчича

У західній частині України 20 жовтня утримається сонячна та стійка погода. Дощів не прогнозують. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °C, вдень +9…+14 °C.

У північних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — в межах -2…+3 °C, вдень +8…+13 °C.

У центральній частині України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °C, вдень +7...+12 °C.

У південних областях — переважно без опадів, лише у Криму вночі та вранці місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °C, вдень +8…+13 °C.

У східній частині країни вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °C, вдень +6...+11 °C.

Нічні заморозки в Україні 20 жовтня
Нічні заморозки в Україні 20 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 жовтня в Одесі буде похмуро та прохолодно. Повітря вдень прогріється до +14 °C. На півдні Одещини очікуються заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, що 20 жовтня у Львівській області очікується мінлива хмарність, слабкий туман та заморозки. Максимальна температура вдень становитиме +16 °C.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди морози погода в Україні синоптик

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