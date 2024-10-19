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Дожди, туманы, мороз — Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде завтра

19 октября 2024 20:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра 20 октября — Укргидрометцентр предупредил об опасности
Туман в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине завтра, 20 октября, будет неблагоприятна для долгих прогулок. В Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Объявлен второй уровень опасности — оранжевый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в субботу, 19 октября.

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Опасные погодные условия 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине завтра — предупреждение Укргидрометцентра

Ночью 20 октября в западных, северных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0...-5 °C. Уровень опасности синоптики оценивают как второй, оранжевый.

В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °C — I уровень опасности, желтый.

Ночью и утром 20 октября в западной, Житомирской и Винницкой областях ожидается туман, видимость 200-500 м.
Первый уровень опасности, желтый.

Карта Украины 20 октября
Карта Украины 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 20 октября

Завтра, 20 октября, в Украине ожидается переменная облачность. В юго-восточной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях туман.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +8...+13 °C, в Закарпатье и Прикарпатье до +15 °C.

Погода в Киеве и области 20 октября

По прогнозу синоптиков, 20 октября на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью сильные заморозки в воздухе до 0...-5 °C, температура днем +8...+13 °C.

В Киеве ночью заморозки на почве и воздухе 0...-2 °C, температура днем около +10 °C.

Действие антициклона
Действие антициклона. Фото: Telegram-канал Наталки Диденко

Погода 20 октября от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, воскресенье в Украине будет прохладным — в большинстве областей ожидается +9...+12 °C.

Холоднее всего будет на востоке Украины — до +6...+9 °C, теплее всего на западе — до +10...+15 °C.

Ночью в большинстве областей Украины ожидаются заморозки.

Дожди 20 октября возможны в Крыму, на Запорожье, Луганщине и в Донецкой области. На остальной территории осадков не ожидается.

В Киеве в воскресенье без дождей. Ночью заморозки, завтра днем до +10 °C.

"С понедельника доминирующий антициклон будет блокировать осадки на подходе к Украине и позволит солнцу дополнительно прогревать воздух", — написала синоптика.

Сообщение Наталки Диденко
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине 20 октября от Игоря Кибальчича

В западной части Украины 20 октября будет держаться солнечная и устойчивая погода. Дожди не прогнозируют. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3 °C, днем +9…+14 °C.

В северных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — в пределах -2…+3 °C, днем +8…+13 °C.

В центральной части Украины ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °C, днем +7...+12 °C.

В южных областях — преимущественно без осадков, только в Крыму ночью и утром местами пройдут дожди. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +8…+13 °C.

В восточной части страны ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °C, днем +6...+11 °C.

Ночные заморозки в Украине 20 октября
Ночные заморозки в Украине 20 октября. Фото: скриншот

Напомним, 20 октября в Одессе будет пасмурно и прохладно. Воздух днем прогреется до +14 °C. На юге Одесской области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, что 20 октября во Львовской области ожидается переменная облачность, слабый туман и заморозки. Максимальная температура днем будет +16 °C.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды морозы погода в Украине синоптик

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20:25 Дожди, туманы, мороз — Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде завтра

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Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

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