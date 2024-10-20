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В Украине будут сильные заморозки — прогноз погоды на сегодня

20 октября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 20 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Женщины ходят по городу. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 20 октября, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. В юго-восточной части местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях — будет туман.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер северо-восточный, а в западных областях юго-восточный, будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Ночью ожидаются сильные заморозки (в воздухе), прогнозируется 0...+5 °С. В южной части и восточных областях будет +1...+6 °С (в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях на поверхности грунта заморозки 0...+3 °С). Днем температура составит +8...+13 °С, в Закарпатье и Прикарпатье до +15 °С.

В Украине будут сильные заморозки — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 16 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0...+5 °С, температура днем +8...+13 °С.

В Киеве ночью прогнозируют заморозки на почве и в воздухе 0…+2 °С, температура днем около +10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко в воскресенье, 20 октября, в большинстве областей ожидается +9...+12 °С. На востоке холоднее всего +6...+9 °С. В западной части страны завтра предполагается самая теплая погода — +10...+15 °С. Ночью в большинстве областей Украины заморозки.

Диденко пишет, что 20 октября дожди вероятны в Крыму, на Запорожье, Луганщине и Донетчине. На остальной территории осадков не ожидается.

В Киеве в воскресенье без дождей. Ночью заморозки, сегодня днем +10 °С.

С понедельника доминирующий антициклон будет блокировать осадки на подходе к Украине и позволит солнцу дополнительно прогревать воздух.

С 21 октября в Украине ожидается потепление. Погода будет с солнцем и утренними туманами.

Напомним, что погода в Харькове и области 20 октября будет отличаться. В некоторых районах возможны дожди, в других — сухо и облачно.

Также мы писали, что во Львовской области в этот день ожидается переменная облачность, слабый туман и заморозки. Максимальная температура днем составит +16 °C.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко синоптик

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