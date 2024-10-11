Прогноз погоди на зиму від Укргідрометцентру

Зима з сюрпризами — синоптики дали прогноз на цей рік
Зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання, тож варто бути готовими до різних погодних умов.
Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.
Якою буде погода взимку цьогоріч
За словами речниці Укргідрометцентру, наразі зарано робити точні прогнози щодо зими, однак тенденції вказують на те, що погода цьогоріч може бути менш суворою, порівняно з минулими роками.
Птуха пояснила, що зараз спостерігається збільшення кількості теплих днів, і тривалі холодні періоди зустрічаються все рідше.
"Ми не виключаємо можливостей, і вони, звичайно, можуть бути — це затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їх тривалість, все ж таки, сподіваємося, з огляду на останні місяці, коли в нас кожен місяць температура вище кліматичної норми була, і така тенденція вже багато років зберігається, що все ж таки в цьому році зима не буде суворою, а більш м'якою", — зазначила Птуха.
Вона також наголосила на необхідності бути готовими до будь-яких погодних умов.
"Треба бути готовими до будь-яких проявів погоди. У нас — сезонна країна, таке розташування, що можуть проявлятися як теплі періоди, так і холодні. Теплих стає все ж таки більше", — підсумувала речниця Укргідрометцентру.
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