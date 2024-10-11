Прогноз погоди на зиму від Укргідрометцентру

Люди йдуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання, тож варто бути готовими до різних погодних умов.

Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.

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За словами речниці Укргідрометцентру, наразі зарано робити точні прогнози щодо зими, однак тенденції вказують на те, що погода цьогоріч може бути менш суворою, порівняно з минулими роками.

Птуха пояснила, що зараз спостерігається збільшення кількості теплих днів, і тривалі холодні періоди зустрічаються все рідше.

"Ми не виключаємо можливостей, і вони, звичайно, можуть бути — це затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їх тривалість, все ж таки, сподіваємося, з огляду на останні місяці, коли в нас кожен місяць температура вище кліматичної норми була, і така тенденція вже багато років зберігається, що все ж таки в цьому році зима не буде суворою, а більш м'якою", — зазначила Птуха.

Вона також наголосила на необхідності бути готовими до будь-яких погодних умов.

"Треба бути готовими до будь-яких проявів погоди. У нас — сезонна країна, таке розташування, що можуть проявлятися як теплі періоди, так і холодні. Теплих стає все ж таки більше", — підсумувала речниця Укргідрометцентру.

Нагадаємо, у Києві 11 жовтня мешканці могли спостерігати густий туман. Імла оповила столицю, зробивши краєвиди загадковими та дещо містичним — дивіться у фоторепортажі від Новини.LIVE.

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