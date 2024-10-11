Прогноз погоды на зиму от Укргидрометцентра

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания, поэтому стоит быть готовыми к различным погодным условиям.

Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга.

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По словам пресс-секретаря Укргидрометцентра, пока рано делать точные прогнозы относительно зимы, однако тенденции указывают на то, что погода в этом году может быть менее суровой по сравнению с прошлыми годами.

Птуха пояснила, что сейчас наблюдается увеличение количества теплых дней и длительные холодные периоды встречаются все реже.

"Мы не исключаем возможностей, и они, конечно, могут быть — это заливы холода, заливы арктического воздуха. Просто их продолжительность, все же, надеемся, учитывая последние месяцы, когда у нас каждый месяц температура выше климатической нормы была, и такая тенденция уже много лет сохраняется, что все же в этом году зима не будет суровой, а более мягкой", — отметила Птуха.

Она также подчеркнула необходимость быть готовыми к любым погодным условиям.

"Надо быть готовыми к любым проявлениям погоды. У нас — сезонная страна, такое расположение, что могут проявляться как теплые периоды, так и холодные. Теплых становится все же больше", — подытожила пресс-секретарь Укргидрометцентра.

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