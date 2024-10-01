На високогір'ї Карпат зафіксували сніговий покрив висотою до 13 см — фото

Сніг у Карпатах. Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області справжня зима. На високогір'ї Карпат спостерігається сніговий покрив висотою 2-13 см.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у вівторок, 1 жовтня.

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Сніг у Карпатах

В Укргідрометцентрі повідомили, що вночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-3 °С, а вдень +12...+17 °С . На високогір'ї Карпат вночі +3 °С...-2 °С, вдень +8...+17 °С.

Сніг у Карпатах. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що рятувальники постійно патрулюють в горах.

Сніг у Карпатах. Фото: ДСНС

Рятувальники закликають туристів утриматися від походів до покращення погодних умов.

Нагадаємо, у Карпатах 30 вересня вже випав перший сніг. Синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.

Також погода в Україні 2 жовтня очікується без опадів. Місцями будуть заморозки та вітер до 10 м/с. Водночас на деякій частині країни температура повітря збережеться теплою.