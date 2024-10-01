Прогноз погоди в Україні на завтра 2 жовтня від Укргідрометцентру

Осіння погода в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 2 жовтня, очікується без опадів. Місцями будуть заморозки та вітер до 10 м/с. Водночас на деякій частині країни температура повітря збережеться теплою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня

Вітер буде південно-східний (у більшості північних, Вінницькій та Одеській областях північний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується +6...+11 °С, на узбережжі морів до +14 °С. Вдень буде +16...+21 °С, на сході та південному сході до +25 °С. Синоптики зазначили, що у західних областях вночі +1...+6 °С, а на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Вдень +12...+17 °С, а на високогір'ї Карпат вночі від +3 °С до -2 °С морозу, вдень +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 2 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.

Також у Карпатах 30 вересня вже випав перший сніг. Синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.