Прогноз погоды в Украине на завтра 2 октября от Укргидрометцентра

Осенняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 2 октября, ожидается без осадков. Местами будут заморозки и ветер до 10 м/с. В то же время на некоторой части страны температура воздуха сохранится теплой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 2 октября

Ветер будет юго-восточный (в большинстве северных, Винницкой и Одесской областях северный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +6...+11 °С, на побережье морей до +14 °С. Днем будет +16...+21 °С, на востоке и юго-востоке до +25 °С. Синоптики отметили, что в западных областях ночью +1...+6 °С, а на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Днем +12...+17 °С, а на высокогорье Карпат ночью от +3 °С до -2 °С мороза, днем +8...+13 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 октября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Ночью на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 2 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.

Также в Карпатах 30 сентября выпал первый снег. Синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха.