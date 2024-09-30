Перший сніг в Україні — Карпати засніжило

Перший сніг у Карпатах. Фото: місцеві Telegram-канали

У Карпатах 30 вересня випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та публікують фото засніжених гір.

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Перший сніг у Карпатах

В Івано-Франківській області 29 вересня синоптики попереджали про різке погіршення погоди. Упродовж доби в регіоні падав дощ, а вже 30 вересня у Карпатах випав перший сніг.

Місцеві Telegram-канали та туристи викладають у мережі фото засніжених схилів. А синоптики прогнозують на високогірʼї Карпат до -3...-5 °C.

Зокрема, користувачі діляться фото із засніженою полониною Пожижевська та Драгобрату.

Перший сніг у Карпатах. Фото: місцеві Telegram-канали

Перший сніг у Карпатах. Фото: місцеві Telegram-канали

Зазначимо, упродовж всього тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять усю територію.