Перший сніг в Україні — Карпати засніжило

У Карпатах випав перший сніг — фото засніжених гір
У Карпатах 30 вересня випав перший сніг. Крім того, синоптики прогнозують на високогірʼї мінусову температуру повітря.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та публікують фото засніжених гір.
Перший сніг у Карпатах
В Івано-Франківській області 29 вересня синоптики попереджали про різке погіршення погоди. Упродовж доби в регіоні падав дощ, а вже 30 вересня у Карпатах випав перший сніг.
Місцеві Telegram-канали та туристи викладають у мережі фото засніжених схилів. А синоптики прогнозують на високогірʼї Карпат до -3...-5 °C.
Зокрема, користувачі діляться фото із засніженою полониною Пожижевська та Драгобрату.
Зазначимо, упродовж всього тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять усю територію.
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