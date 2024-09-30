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В Карпатах выпал первый снег — фото заснеженных гор

30 сентября 2024 10:29
Карина Приходько - Редактор
Первый снег в Украине — Карпаты заснежило
Первый снег в Карпатах. Фото: местные Telegram-каналы
Карина Приходько - Редактор

В Карпатах 30 сентября выпал первый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют на высокогорье минусовую температуру воздуха. 

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют фотографии заснеженных гор.

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В Ивано-Франковской области 29 сентября синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды. На протяжении суток в регионе шел дождь, а уже 30 сентября в Карпатах выпал первый снег.

Местные Telegram-каналы и туристы выкладывают в сети фотографии заснеженных склонов. А синоптики прогнозируют на высокогорье Карпат до -3...-5 °C.

В частности, пользователи делятся фото с заснеженной полыниной Пожижевская и Драгобата.

первый снег в Карпатах
Первый снег в Карпатах. Фото: местные Telegram-каналы
первый снег в Карпатах
Первый снег в Карпатах. Фото: местные Telegram-каналы

Отметим, на протяжении всей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.

погода Карпаты похолодание снег горы прогноз погоды

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