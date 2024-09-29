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Від дощів до спеки — до якої погоди готуватися українцям наступного тижня

29 вересня 2024 21:45
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на наступний тиждень від синоптиків
Жінки в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Упродовж всього наступного тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але не охоплять всю територію.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень, 30 вересня — 6 жовтня

У понеділок, 30 вересня, у більшості регіонів очікується тепла та суха погода. Лише на заході будуть можливі дощі, а в Карпатах — мокрий сніг. В Україні буде північно-східний вітер швидкістю 7-12 м/с.

Температура в західних областях вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +9…+14 °С. У Карпатах протягом доби очікується 0…+5 °С.

В інших регіонах вночі температура коливатиметься від +11 °С до +16 °С, вдень — від +20 °Сдо +25 °С, а на південному сході місцями до +28 °С.

погода в україні
Погода в Україні 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 1 жовтня, вночі передають невеликі дощі на заході, вдень по всій Україні без істотних опадів. Вітер на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с; на Правобережжі — північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях вночі сягатиме +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С. У Карпатах 0…+5 °С. На решті країни вночі +10…+16 °С, вдень +20…+25 °С, на півдні та сході місцями до +27 °С.

Погода 1 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня. Фото: Meteoprog

В Україні 2 жовтня пануватиме переважно сонячна погода без опадів, можливий туман на заході. Вітер змінний, 3-8 м/с. Температура повітря на заході коливатиметься від +2 °С до +18 °С, решта країни +8…+26 °С.

Погода в Україні 2 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня. Фото: Meteoprog

У четвер, 3 жовтня, продовжиться малохмарна та тепла погода, без дощів. Проте можливий туман. Вітер змінний, 3-8 м/с.

Температура повітря в західних регіонах вночі +3…+8 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки -3...0 °С, вдень +16...+21 °С. На решті країни вночі +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С.

Погода 3 жовтня
Температурна карта України 3 жовтня. Фото: Метеопост

У п'ятницю, 4 жовтня, на більшості території утримається суха та аномально тепла погода. На заході вранці та вдень можливі дощі та тумани. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С, у західних областях +14…+19 °С.

Погода на 4 жовтня
Температурна карта України 4 жовтня. Фото: Метеопост

У суботу, 5 жовтня, вночі на заході можливі дощі, вдень — в південних, центральних та північних регіонах дощі можуть бути навіть з грозами. На Лівобережжі опадів не буде.

Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11…+16 °С, вдень +17…+28 °С.

У неділю, 6 жовтня, нестійка погода з дощами очікується у більшості регіонів, окрім сходу та заходу. Можливі грози та шквали. Температура вночі +12…+17 °С, вдень +15…+20 °С.  У південно-східній половині та Криму +23…+28 °С.

Нагадаємо, погода в Харківській області  у понеділок, 30 вересня,  буде мінлива, без опадів. Мінлива хмарність передбачається також на Київщині.

Похолодання очікується і в Одесі. У понеділок, 30 вересня, день мине без опадів, а температура сягатиме до +23 °C. 

У Львівській області передбачається хмарна погода. Уночі буде помірний дощ. Температура повітря вдень сягатиме лише +12 °С.

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