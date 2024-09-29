Прогноз погоди в Україні на 29 вересня

Похолодання сягнуло Львівщини — синоптики дали сумний прогноз на завтра
29 вересня 2024 17:06
Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН
У Львівській області передбачається хмарна погода. Уночі буде помірний дощ. Температура повітря вдень сягатиме лише +12 °С.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
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На початку тижня, у понеділок, передбачається прохолодна та хмарна погода. Вночі можливий невеликий, вдень помірний дощ.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі +3...+8 °С;
- вдень +7...+12 °С.
Температура повітря у Львові:
- вночі +5...+7 °С;
- вдень +10 ...+12 °С.
Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні.
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