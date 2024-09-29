Прогноз погоди в Україні на 29 вересня

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

У Львівській області передбачається хмарна погода. Уночі буде помірний дощ. Температура повітря вдень сягатиме лише +12 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львівській області 30 вересня

На початку тижня, у понеділок, передбачається прохолодна та хмарна погода. Вночі можливий невеликий, вдень помірний дощ.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі +3...+8 °С;

вдень +7...+12 °С.

Температура повітря у Львові:

вночі +5...+7 °С;

вдень +10 ...+12 °С.

Погода у Львівській області 29 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.