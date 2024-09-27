Прогноз погоди в Україні на завтра 28 вересня від Наталки Діденко

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 28 вересня, очікується з похолоданнями у західних регіонах країни. Місцями будуть дощі та вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на завтра

За словами Діденко, очікується зниження температури повітря. Місцями можливі дощі разом з атмосферним фронтом. Найхолодніше буде у західних областях України.

Прогноз погоди в Україні 28 вересня. Фото: Meteoprog

На решті території України затримається комфортна температура повітря, однак західні дощі можуть дійти до Вінницької та Житомирської областей. Очікується +22...+26 °С, а на сході країни — до +28 °С.

Синоптик зазначила, що серйозне похолодання розпочнеться у неділю, 29 вересня.

Нагадаємо, погода в Україні 27 вересня буде з мінливою хмарністю. У Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях подекуди невеликий дощ. На іншій території України без опадів.

Також у Києві триває золота осінь, а міські парки наповнилися яскравими барвами. Жовтогарячі кольори прикрасили вулиці, тому мешканці столиці насолоджуються прогулянками осіннім містом.