Прогноз погоди в Україні на завтра 28 вересня від Наталки Діденко

Синоптик Діденко попередила про зміну погоди в Україні завтра — чого очікувати
Погода в Україні завтра, 28 вересня, очікується з похолоданнями у західних регіонах країни. Місцями будуть дощі та вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на завтра
За словами Діденко, очікується зниження температури повітря. Місцями можливі дощі разом з атмосферним фронтом. Найхолодніше буде у західних областях України.
На решті території України затримається комфортна температура повітря, однак західні дощі можуть дійти до Вінницької та Житомирської областей. Очікується +22...+26 °С, а на сході країни — до +28 °С.
Синоптик зазначила, що серйозне похолодання розпочнеться у неділю, 29 вересня.
Нагадаємо, погода в Україні 27 вересня буде з мінливою хмарністю. У Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях подекуди невеликий дощ. На іншій території України без опадів.
Також у Києві триває золота осінь, а міські парки наповнилися яскравими барвами. Жовтогарячі кольори прикрасили вулиці, тому мешканці столиці насолоджуються прогулянками осіннім містом.
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